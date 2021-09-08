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Талашко зґвалтував мене в мої 17 років: ще одна жертва домагань актора шокувала зізнанням

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
8 вересня, 12:45
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Місяць тому знаменитого радянського й українського актора Володимира Талашко, який найбільш відомий за фільмом "У бій ідуть лише "старики ", звинуватили в сексуальних домаганнях до студенток і абітурієнток
Марія Смирнова-Матрос заявила, що Володимир Талашко згвалтував її
Марія Смирнова-Матрос заявила, що Володимир Талашко згвалтував її / Фото: facebook.com/vladimir.talashko, facebook.com/mariia.matros

Після того як Володимира Талашко відсторонили від викладання в КНУТКіТ ім. Карпенко-Карого на період розслідування, з'явилася ще одне резонансна заява однієї з його жертв. Марія Смирнова-Матрос повідомила, що в 17-річному віці була зґвалтована Володимиром Талашко, який був другом її сім'ї.

Про це Марія розповіла в Facebook. Дівчина не була студенткою Володимира Талашко, але знала його, ще будучи 4-річною дівчинкою. Після школи Марія вирішила вступати на режисерський факультет – так вона знову зустрілася з ним.

А, забула сказати. Володимир Талашко, з яким зараз згадують alyona alyona, зґвалтував мене в мої 17 років. Він був другом моєї родини з моїх 4-х років. Теж запросив до себе "репетирувати" до вступу і я поїхала за мрією. Режисура мене після цього цікавити перестала, чому я зараз дуже рада. Була б поганим продюсером, – написала Марія Смирнова-Матрос.

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У коментарях під постом Марія Смирнова-Матрос відповіла, що не повідомила тоді в поліцію, оскільки не хотіла починати скандал. Розповісти про це зараз вона вирішила тому, що кількість жертв привертає увагу громадськості.

Український актор Володимир Талашко у фільмі "В бій ідуть тільки "старики"
Український актор Володимир Талашко у фільмі "В бій ідуть тільки "старики" / Фото: kino-teatr.ru

Що відомо про скандал з Володимиром Талашко?

На початку серпня легендарного радянського та українського актора Володимира Талашко звинуватили в сексуальних домаганнях до абітурієнток і студенток Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. Володимир Талашко є викладачем і художнім керівником факультету дикторів і тележурналістів.

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Розповіді дівчат зібрав сценарист Богдан Панкрухін і розмістив у Facebook. В історіях описується, як Володимир Талашко під різними приводами (в основному – в цілях освітніх) запрошував їх до себе додому. Після цього він починав їх фотографувати оголеними, деяких приводив в спальню і намагався схилити до інтиму.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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