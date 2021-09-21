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У танцюриста Дорофеєвої після побиття відсутня частина кістки черепа: Мозок обтягнутий шкірою

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
21 вересня, 14:35
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На початку серпня подія з танцюристом з шоу-балету Наді Дорофєєвої шокувала громадськість. На одній з вулиць Києва ексспівробітник УДО побив Женю, після чого хлопець впав в кому
Танцюрист Наді Дорофєєвої, Євген Гончаренко
Танцюрист Наді Дорофєєвої, Євген Гончаренко / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Євген Гончаренко, який раніше зробив заяву про свою орієнтацію і показав шрам після трепанації, розповів про свій стан зараз. На щастя, танцюрист вже може повноцінно ходити й рухатися, але попереду на нього чекає ще одна непроста операція, тому що у нього відсутня частина кістки черепа.

Ексклюзивно в програмі "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Женя Гончаренко дав велике інтерв'ю. Танцюрист повідомив, що у нього був також пошкоджений нерв правого ока.

Пару днів назад око повністю повернулося в орбіту, що, звичайно, не може не радувати, – розповів Женя.

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Однак наслідки від удару на цьому не закінчуються. Зараз лікарі готують для Жені спеціальну пластину, яку поставлять в ту ділянку, де відсутня частина черепа.

По суті це мозок обтягнутий шкірою. Кість у лікарів, на жаль, не вийшло відновити, будуть закривати мені титановою пластиною. Як тільки вона буде готова, мене одразу госпіталізують і в операційну, – повідомив танцюрист.

Вартість такого лікування обходиться у величезні суми. За словами Жені, точні цифри батьки йому не називають, але він бачив кілька рахунків – мова йде про сотні тисяч. Кошти на лікування батькам довелося збирати – сім'я не змогла оплатити всі самостійно.

Це колосально великі витрати. Навіть, наприклад, один укол антибіотика коштує 8 або 9 тисяч гривень, – сказав Женя.

Нападника на танцюриста Євгена Гончаренко вигнали з лав Управління держохорони. Колаж "Сьогодні"
Нападника на танцюриста Євгена Гончаренко вигнали з лав Управління держохорони. Колаж "Сьогодні"

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Говорячи про те, що сталося в той самий день, Женя Гончаренко зізнався, що пам'ятає все і нічого не забув. За словами танцюриста, до нього приїхали друзі з-за кордону і вони сходили в модний клуб. По дорозі до таксі невідомий чоловік на вулиці почав їх штовхати, без будь-яких словесних перепалок. А коли подруга Жені почала знімати те, що відбувається, щоб мати потім докази, це розлютило нападника.

Пам'ятаю, як він цілеспрямовано йшов вдарити не мене, а її. Я просто собі б не пробачив, якби чоловік підняв руку на мою подругу. І я не вмію битися, я не встряю в конфлікти. Єдине, що я зміг зробити, це просто встати між ними. Правда радий, що це був я, – сказав Женя Гончаренко.

Що сталося з танцюристом Наді Дорофєєвої?

На початку серпня біля одного з київських клубів виник конфлікт між 28-річним чоловіком, який на той момент ще був працівником УДО, і 22-річним танцюристом Євгеном Гончаренком, який виступає в шоу-балеті Наді Дорофєєвої. Хлопець заступився за дівчину.

У відповідь на це нападник чоловік завдав Євгену сильного удару кулаком в голову, від якого той впав на землю. У результаті нападу у Жені був крововилив в мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

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Через два тижні Женя вийшов з коми та тепер на нього чекає тривала реабілітація.

Момент, коли ексспівробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, знятий камерою спостереження:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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