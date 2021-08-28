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Танцюрист Дорофєєвої зробив заяву про свою орієнтацію і показав шрам після трепанації (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
28 серпня, 17:03
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Женя Гончаренко зізнався, що він не гей, проте не виступає проти одностатевого кохання. Він також розповів про майбутню операцію на черепі
Женя Гончаренко відповів на запитання після виписки з лікарні
Женя Гончаренко відповів на запитання після виписки з лікарні / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Камінг-ауту в цій новині не буде. Женя Гончаренко не називає себе геєм, але статі у кохання, на його думку, немає. Такою думкою з підписниками він поділився в Instagram.

Відповім знову на запитання, що ставлять частіше. Ні, я не гей. Але у кохання немає статі. Я за любов і будь-який її прояв. Хочу віддатися цьому почуттю на повну. Неважливо з ким, де і коли, – написав учасник балету DOROFEEVA у сторіс.

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Скріншот: instagram.com/stories/zhenja_goncharenko

У Жені також поцікавилися фоловери як він себе почувається після виписки. Хлопець зазначив, що з кожним днем йому краще:

Звичайно ж є наслідки травми, але мене вони мало хвилюють. Знаю, що все буде класно, інакше бути не може.

Поки що у Жені Гончаренка проблеми з одним оком, рукою і стопою. Але, за його словами, після реабілітації, все прийде в норму і відновиться.

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Женя Гончаренко очікує на операцію на черепі / Фото: instagram.com/stories/zhenja_goncharenko

Він також приймає медикаменти, а через 1,5-2 місяці має відбутися операція. Якщо лікарі не зможуть відновити частину кістки, то її замінять титановою пластиною.

Що сталося з Женею

22-річного танцюриста Женю Гончаренка побили в Києві. Нападник чоловік завдав хлопцеві сильного удару кулаком в голову, від якого той впав на землю.

Момент, коли ексспівробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, був відображений на камері спостереження:

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В результаті нападу у Жені був крововилив в мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Нападником виявився 28-річний співробітник Управління державної охорони, який на момент події був при виконанні і йшов на роботу. Пізніше чоловік був затриманий правоохоронцями і звільнений з УДО. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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