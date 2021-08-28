Танцюрист Дорофєєвої зробив заяву про свою орієнтацію і показав шрам після трепанації (фото)

Камінг-ауту в цій новині не буде. Женя Гончаренко не називає себе геєм, але статі у кохання, на його думку, немає. Такою думкою з підписниками він поділився в Instagram.
Відповім знову на запитання, що ставлять частіше. Ні, я не гей. Але у кохання немає статі. Я за любов і будь-який її прояв. Хочу віддатися цьому почуттю на повну. Неважливо з ким, де і коли, – написав учасник балету DOROFEEVA у сторіс.
У Жені також поцікавилися фоловери як він себе почувається після виписки. Хлопець зазначив, що з кожним днем йому краще:
Звичайно ж є наслідки травми, але мене вони мало хвилюють. Знаю, що все буде класно, інакше бути не може.
Поки що у Жені Гончаренка проблеми з одним оком, рукою і стопою. Але, за його словами, після реабілітації, все прийде в норму і відновиться.
Він також приймає медикаменти, а через 1,5-2 місяці має відбутися операція. Якщо лікарі не зможуть відновити частину кістки, то її замінять титановою пластиною.
Що сталося з Женею
22-річного танцюриста Женю Гончаренка побили в Києві. Нападник чоловік завдав хлопцеві сильного удару кулаком в голову, від якого той впав на землю.
Момент, коли ексспівробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, був відображений на камері спостереження:
В результаті нападу у Жені був крововилив в мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.
Нападником виявився 28-річний співробітник Управління державної охорони, який на момент події був при виконанні і йшов на роботу. Пізніше чоловік був затриманий правоохоронцями і звільнений з УДО. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.
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