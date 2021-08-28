Танцюрист Дорофєєвої зробив заяву про свою орієнтацію і показав шрам після трепанації (фото)

Женя Гончаренко зізнався, що він не гей, проте не виступає проти одностатевого кохання. Він також розповів про майбутню операцію на черепі

Женя Гончаренко відповів на запитання після виписки з лікарні / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Камінг-ауту в цій новині не буде. Женя Гончаренко не називає себе геєм, але статі у кохання, на його думку, немає. Такою думкою з підписниками він поділився в Instagram.

Відповім знову на запитання, що ставлять частіше. Ні, я не гей. Але у кохання немає статі. Я за любов і будь-який її прояв. Хочу віддатися цьому почуттю на повну. Неважливо з ким, де і коли, – написав учасник балету DOROFEEVA у сторіс.

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Скріншот: instagram.com/stories/zhenja_goncharenko

У Жені також поцікавилися фоловери як він себе почувається після виписки. Хлопець зазначив, що з кожним днем йому краще:

Звичайно ж є наслідки травми, але мене вони мало хвилюють. Знаю, що все буде класно, інакше бути не може.

Поки що у Жені Гончаренка проблеми з одним оком, рукою і стопою. Але, за його словами, після реабілітації, все прийде в норму і відновиться.

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Женя Гончаренко очікує на операцію на черепі / Фото: instagram.com/stories/zhenja_goncharenko

Він також приймає медикаменти, а через 1,5-2 місяці має відбутися операція. Якщо лікарі не зможуть відновити частину кістки, то її замінять титановою пластиною.

Що сталося з Женею

22-річного танцюриста Женю Гончаренка побили в Києві. Нападник чоловік завдав хлопцеві сильного удару кулаком в голову, від якого той впав на землю.

Момент, коли ексспівробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, був відображений на камері спостереження:

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В результаті нападу у Жені був крововилив в мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Нападником виявився 28-річний співробітник Управління державної охорони, який на момент події був при виконанні і йшов на роботу. Пізніше чоловік був затриманий правоохоронцями і звільнений з УДО. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 8 років.

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