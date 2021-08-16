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Танцюрист з балету Наді Дорофєєвої вийшов зі стану коми

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
16 серпня, 11:44
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Женю Гончаренко побили в Києві два тижні тому. Сьогодні його мама повідомила, що він нарешті прийшов до тями
Танцюрист Наді Дорофєєвої - Євген Гончаренко
Танцюрист Наді Дорофєєвої - Євген Гончаренко / Фото: instagram.com/zhenja_goncharenko

Сьогодні Надя Дорофєєва опублікувала в сторіс повідомлення про те, що Женя Гончаренко знову у стані свідомості. Про це співачці розповіла його мама.

Тільки що говорила з мамою Жені! Женя сьогодні прокинувся! Як і що далі – буду тримати в курсі, – написала в соцмережі Дорофєєва.

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Женя Гончаренко провів у лікарні два тижні / Скріншот: instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Мама Жені Гончаренко також розповіла, що її син ще тиждень буде знаходитися в реанімації, а потім на нього чекають діагностика і операція.

Цією інформацією поділилася подруга Наді Дорофєєвої Сабіна Мусіна в сторіс.

Скріншот: instagram.com/stories/saba.musina
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Що сталося з Женею

22-річного танцюриста побили в Києві. Нападник завдав хлопцеві сильного удару кулаком у голову, від якого той впав на землю.

Момент, коли екс-співробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, був зафільмований на камеру спостереження:

В результаті нападу у Жені був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

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Нападником є 28-річний співробітник Управління державної охорони, який у той день був при виконанні і йшов на роботу. Пізніше чоловік був затриманий правоохоронцями і звільнений з УДО. Йому загрожує позбавлення волі строком до 8 років.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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