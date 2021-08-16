Танцюрист з балету Наді Дорофєєвої вийшов зі стану коми

Сьогодні Надя Дорофєєва опублікувала в сторіс повідомлення про те, що Женя Гончаренко знову у стані свідомості. Про це співачці розповіла його мама.
Тільки що говорила з мамою Жені! Женя сьогодні прокинувся! Як і що далі – буду тримати в курсі, – написала в соцмережі Дорофєєва.
Мама Жені Гончаренко також розповіла, що її син ще тиждень буде знаходитися в реанімації, а потім на нього чекають діагностика і операція.
Цією інформацією поділилася подруга Наді Дорофєєвої Сабіна Мусіна в сторіс.
Що сталося з Женею
22-річного танцюриста побили в Києві. Нападник завдав хлопцеві сильного удару кулаком у голову, від якого той впав на землю.
Момент, коли екс-співробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, був зафільмований на камеру спостереження:
В результаті нападу у Жені був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.
Нападником є 28-річний співробітник Управління державної охорони, який у той день був при виконанні і йшов на роботу. Пізніше чоловік був затриманий правоохоронцями і звільнений з УДО. Йому загрожує позбавлення волі строком до 8 років.
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