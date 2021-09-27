Танцюристу Дорофеєвої поставили титанову пластину в череп: Наш хлопчик одужує! (Фото)

Понад місяць тому танцюрист з шоу-балету Наді Дорофєєвої постраждав від побиття на вулиці. Після виходу з коми його чекала реабілітація і ще одна операція

Танцюрист Євген Гончаренко, який раніше шокував зізнанням, що у нього після побиття відсутня частина кістки черепа, успішно переніс другу операцію і повернувся додому. Замість пошкодженої кістки йому вставили титанову пластину.

Співачка Надя Дорофєєва одразу ж поділилася радісними новинами в Instastories і опублікувала свіже фото Жені.

Жені зробили операцію! Наш хлопчик одужує! Спасибі ще раз всім, хто турбувався, – написала артистка.

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Танцюрист Наді Дорофєєвої переніс другу операцію / Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Сам Женя назвав себе "титановим боєм" після операції та опублікував своє селфі.

Що сталося з танцюристом Наді Дорофєєвої?

На початку серпня біля одного з київських клубів виник конфлікт між 28-річним чоловіком, який на той момент ще був працівником УДО, і 22-річним танцюристом Євгеном Гончаренком, який виступає в шоу-балеті Наді Дорофєєвої. Хлопець заступився за дівчину.

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У відповідь на це чоловік, що нападав, завдав Євгену сильного удару кулаком в голову, від якого той впав на землю. У результаті нападу у Жені був крововилив у мозок, йому зробили трепанацію черепа і ввели в медикаментозну кому.

Через два тижні Женя вийшов з коми.

Момент, коли ексспівробітник УДО побив танцюриста Наді Дорофєєвої, зняла камера спостереження:

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