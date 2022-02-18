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Танець з принцесою Діаною та особисті літаки: цікаві факти біографії іменинника Джона Траволти

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Ірина Майстренко Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні
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18 лютого, 16:10
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18 лютого знаменитому голлівудському актору Джону Траволті виповнюється 68 років. Із задоволенням пропонуємо вам згадати деякі факти з його біографії
Сьогодні Джону Траволті виповнюється 68 років
Сьогодні Джону Траволті виповнюється 68 років / Фото: Getty Images

Джон Траволта – культовий голлівудський актор. Ви точно його бачили у безлічі картин. Це улюблені мільйонами – "Бріолін", "Кримінальне чтиво", "Лихорадка суботнього вечора", "Нічі в стилі бугі", "Без обличчя", "Команда 49: Вогняні сходи", "Основні кольори" та багато інших. І поки актор приймає численні вітання, ми пропонуємо вашій увазі матеріал про деякі факти біографії Траволти, які ви могли не знати.

Джон Траволта
Джон Траволта / Фото: https://www.1zoom.ru/

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Цікаві факти біографії Джона Траволти

У Джона Траволти намішані різні національності. Так, його батько – італієць, а мама – ірландка. Сам актор каже, що найбільше на нього вплинула саме ірландська культура, хоча Траволту часто називають "американським італійцем " .

Майбутній актор уперше потрапив на заняття з танців у 6 років. Багато хто відзначав його пластичність, впевненість та кураж під час танців. Як ви знаєте, танцювальні вміння дуже допомогли Траволті в акторській професії.

Першою роботою в кіно за гроші для 16-річного Джона стала участь у мюзиклі Bye Bye Birdie.

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Захоплення кіно та танцями стало причиною того, що у 1971 році він покинув школу.

Траволта у фільмі "Бріолін"

Через 6 років на екрани вийшов фільм "Лихорадка суботнього вечора", який став для Траволти перепусткою у "велику лігу". За роль, до речі, його вперше номінували на Оскар.

Батьки виховували Джона Траволту в католицтві, але у 1975 році, прочитавши книгу "Діанетика", він назавжди увійшов до саєнтології.

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Зростання актора – 187 сантиметрів, а вага – 80 кілограмів.

Відомо, що актор терпіти не може дієти, тому, коли йому потрібно бути в добрій формі, він просто з'їдає половину від звичної порції.

Своє перше велике кохання Джон Траволта зустрів на зйомках фільму "Під ковпаком" у 1976 році. Там він зустрів актрису Дайану Хайленд, з якою вони грали мати та сина. Жінка була на 18 років старша за нього. Але у житті між ними пробігла іскра. Але кохання закінчилося трагедією: через рік актриса померла від раку буквально на руках Траволти.

Джон Траволта та Дайана Хайленд / скріншот

Улюблений фільм Джона Траволти – "Чоловік та жінка" Клода Лелуша, який вийшов у 1966 році.

Справжнім поворотом у кар'єрі Джона Траволти стала участь у фільмі "Кримінальне чтиво", який вийшов на екрани у 1994 році та поповнив списки кращих фільмів усіх часів. Ну, а легендарний танець Траволти з акторкою Умою Турман – хіт досі.

Джон Траволта грав жінку. То був мюзикл "Лак для волосся". Артисту довелося також носити важкий костюм, що потовщує.

Незабутнім моментом у житті Траволти був танець із принцесою Діаною! Це сталося під час прийому у Рональда Рейгана у Білому домі. Відомо, що леді Ді була у захваті від Джона. Пізніше актор зізнавався, що танець із принцесою Діаною – один із найвагоміших моментів у його житті.

Джон Траволта та принцеса Діана
Джон Траволта та принцеса Діана / Фото: Getty Images

Він також ліцензований пілот, у його колекції 5 різних літаків.

У 1991 році Джон Траволта одружився з американською актрисою та моделлю. Келлі Престон 1991 року. Весілля було проведено відповідно до саєнтологічних обрядів.

Пара пережила трагедію. У 2009 році їхній старший син Джетт загинув у 16-річному віці внаслідок раптового епілептичного нападу.

За рік у пари народився Син Бенджамін. Також у малюка є старша сестра Елла Блю.

Не раз у ЗМІ судили про те, що Джон Траволта – гей. Більш того, відразу кілька чоловіків розповідали журналістам про домагання з боку актора. Актор вважає за краще не коментувати подібні чутки.

У 2020 році сім'я Джона Траволти пережила трагедію: дружина артиста – Келлі Престон – померла від раку грудей.

На Голлівудській "Алеї Слави" ви можете знайти зірку Траволти.

Джон Траволта удостоївся зірки
Джон Траволта удостоївся зірки / Фото: Getty Images

Джон Траволта також відомий як письменник. Під його авторством вийшло кілька книг-коучів. Також він випускає роботи для саєнтологів, але вони не для широкого загалу.

В останні роки Траволта ще й завсідник інтернет-мемов . Ви точно бачили gif-анімацію із зображенням розгубленого Вінсента Веги.

Траволта став мемом

Ми продовжуємо стежити за успіхами артиста!

Також читайте про зірках, красу яких зіпсувала пластика.

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Ірина Майстренко
Ірина Майстренко Редактор Зірки Сьогодні

Закінчила факультет німецької мови Київського національного лінгвістичного університету. У журналістиці з 2015 року, а з текстами у різних тематиках працюю понад 12 років. Цікавлюся музикою, кіно, модою, кулінарією, соцмережами та, звичайно, життям та творчими проявами знаменитостей. Працювала випусковим редактором та редактором стрічки новин у виданні HOCHU.ua. До команди "Сьогодні" приєдналася у січні 2022 року.

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