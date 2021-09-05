Тарас Цимбалюк знявся в фотосеті в рожевій сукні і з макіяжем: Мережа в захваті

Український актор здивував несподіваним образом, який, як вважають підписники, йому дуже личить. І ми з цим згодні)

Тарас Цимбалюк знявся в сукні і з макіяжем - фото / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк поки не розповів публіці в Instagram, навіщо він приміряв такий образ, але не багато хто цим цікавиться. У коментарях під постом фоловери актора пишуть йому компліменти і захоплюються його чарівністю.

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Нагадаємо, що раніше Тарас і його кохана знялися повністю оголеними, а локацією для фото обрали поле.

На світлинах Тарас позує в рожевій сукні, з макіяжем, масивними прикрасами і цигаркою. Останнє якраз збентежило деяких користувачів соцмережі.

Тарас Цимбалюк в платті / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк в платті / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

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Тарас Цимбалюк в платті / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Шокував! Але сексі" , – оцінила фотосесію Тараса Цимбалюка акторка Ольга Сумська, а Данієль Салем зізнався, що теж хотів фото в такому образі. Тараса також похвалили інші колеги зі світу кіно і шанувальники:

Скріншот: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Чарівний"

"Жінка – агінь!"

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Скріншот: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"А вам личить! Навіть такий образ!"

Скріншот: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"З такою дамою на вулиці не страшно) Бо можна вдвох розкидати цілу компанію"

Скріншот: instagram.com/taras.tsymbaliuk

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