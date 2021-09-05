Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 🏅 10 героїв України - нагорода "Сьогодні"

Бейонсе - 40!

Дорослі дівчата

Новий герой "Маски"

Кіно у Венеції

Вийшов за дружину

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Тарас Цимбалюк знявся в фотосеті в рожевій сукні і з макіяжем: Мережа в захваті

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
5 вересня, 09:04
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Український актор здивував несподіваним образом, який, як вважають підписники, йому дуже личить. І ми з цим згодні)
Тарас Цимбалюк знявся в сукні і з макіяжем - фото
Тарас Цимбалюк знявся в сукні і з макіяжем - фото / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк поки не розповів публіці в Instagram, навіщо він приміряв такий образ, але не багато хто цим цікавиться. У коментарях під постом фоловери актора пишуть йому компліменти і захоплюються його чарівністю.

Реклама

Нагадаємо, що раніше Тарас і його кохана знялися повністю оголеними, а локацією для фото обрали поле.

На світлинах Тарас позує в рожевій сукні, з макіяжем, масивними прикрасами і цигаркою. Останнє якраз збентежило деяких користувачів соцмережі.

Тарас Цимбалюк в платті / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк в платті / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Реклама

Тарас Цимбалюк в платті / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk

"Шокував! Але сексі" , – оцінила фотосесію Тараса Цимбалюка акторка Ольга Сумська, а Данієль Салем зізнався, що теж хотів фото в такому образі. Тараса також похвалили інші колеги зі світу кіно і шанувальники:

Скріншот: instagram.com/taras.tsymbaliuk

  • "Чарівний"
  • "Жінка – агінь!"
Реклама

Скріншот: instagram.com/taras.tsymbaliuk

  • "А вам личить! Навіть такий образ!"

Скріншот: instagram.com/taras.tsymbaliuk

  • "З такою дамою на вулиці не страшно) Бо можна вдвох розкидати цілу компанію"

Скріншот: instagram.com/taras.tsymbaliuk
Реклама

Дивіться сюжет про ТОП сталевих пресів шоу-бізнесу:

Ще новини на тему:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Стартував Венеційський кінофестиваль
Прем'єра української стрічки, знятої в одеській колонії
Дізнатися більше
Кава? Бред Пітт у новій рекламній кампанії
Треш-свято
Чому весілля Моргенштерна будуть довго обговорювати
Ну, і чому
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Макс Барських
11 вересня / 20:00
5 концертів вересня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти