Тарас Цимбалюк розповів, як його теща та бабуся дружини вижили у Маріуполі

Бабуся та мати дружини актора Тараса Цимбалюка два тижні не виходили на зв'язок

Актор Тарас Цимбалюк розповів, як матері і бабусі його дружини Тіни вдалося вибратися з Маріуполя / Фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk,

У програмі "Зірковий шлях" каналу "Україна" відомий український актор зізнався, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну він та його дружина Тіна вмовляли її рідних виїхати з Маріуполя.

Ми говорили одразу, що треба виїжджати звідти. Наскільки люди в Маріуполі, в тих краях, звикли до вибухів – вони не думали, що все буде так, – ділиться Тарас, – Ми їм казали: "Приїжджайте", а вони: "Та ні, у нас тут трохи шумно, але начебто нормально". Словом, ніхто тоді не знав, що Маріуполь зрівняють із землею.

На початку березня зв'язок із рідними Тіни обірвався. Приблизно два тижні ніхто не знав – чи вони живі.

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Їхня сусідка знайшла зв'язок і сказала, що бабуся та Алла (мати Тіни – Ред.) – живі і вони сидять у підвалі весь час. Коли почали обстрілювати той підвал, вони зрозуміли, що треба йти ва-банк. Тому що є такий калібр снаряда, який під фундамент може зрівняти будинок із землею... І вони вирішили, що треба їхати. Побачили, що їхня машина лише один раз була зачеплена осколком – вони сіли і, дякувати Богу, виїхали з Маріуполя. Вони поїхали до Запоріжжя, Дніпра і потім доїхали до нас (тоді Тіна та Тарас із його батьками перебували у Корсуні-Шевченківському – Ред.). Зараз ми всі у Києві.

Дружина Тараса Цимбалюка Тіна протягом двох тижнів не знала, чи живі її рідні

За словами Тараса, його теща та бабуся Тіни їхали замінованою дорогою. Актор також розповів, як жінкам вдалося вижити у блокаді.

Розкручували батареї, пили воду звідти. Смоктали шматочок сала раз на три дні, щоб вижити... А у бабусі ще цукровий діабет досить серйозний. Це люди, яких війна, м'яко кажучи, дуже загартувала, – каже Тарас.

За словами актора, будинок бабусі зруйнований, а в будинку тещі вже кілька разів жили російські окупанти.

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Раніше Тарас Цимбалюк розклав по поличках правду, відповідаючи на питання людей, заражених пропагандою РФ.

Ми також повідомляли, що у родині ведучого Андрія Беднякова сталася трагедія – померла його мама, яка хворіла та останні дні життя була в комі. На жаль, телеведучий не зміг попрощатися з найріднішою людиною через російських нелюдів, які заблокували його рідний Маріуполь.