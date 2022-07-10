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Теща Володимира Остапчука на будівництві показала лайфхак: беремо на замітку

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 липня, 20:59
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Телеведучий та його дружина Христина Горняк показали батькам на якомусь етапі зведення їх елітне житло. Теща шоумена здивувала і його, і рідну дочку
Мама Крістіни Остапчук здивувала пару лайфхаком
Мама Крістіни Остапчук здивувала пару лайфхаком

Рік тому Володимир Остапчук із дружиною розпочали будівництво власного будинку під Києвом. Пара вже продумала всі деталі і зараз активно веде ремонт у майбутньому сімейному гніздечку.

Подружжя намагається стежити за всіма етапами будівництва. Так, вкотре Володимир та Христина вирішили відвідати будинок разом із батьками.

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Теща телеведучого продемонструвала незвичайний лайфхак, яким Крістіна вже поділилася зі своїми фолловерами у Instagram.

Скріншот – instagram.com/kristygor

Жінка взяла сірники і подивилася на полум'я у відбитку шибки. Згодом дружина Остапчука пояснила навіщо це було зроблено.

Як виявилося, у такий спосіб можна перевірити скільки камер у склопакетах!

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Скільки є відображень, то стільки там і всередині стекол! Я сама шокована, – розповіла Крістіна.

Скріншот – instagram.com/kristygor

Остапчук теж додав відео до себе в Instories, щоб його шанувальники також навчилися таким премудростям від тещі.

Будівництво нового будинку додає парі сил та мотивує продовжувати роботу. Нагадаємо, що зовсім недавно Володимир Остапчук з'ясовував стосунки зі своєю колишньою дружиною Оленою Войченко. Телеведучий заявив, що сім'я екс-коханої переслідує та загрожує йому.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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