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Тест на москаля: Тетяна Песик показала, як відрізнити нормального солдата від орка

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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9 квітня, 13:20
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Зірка комедійного серіалу "Танька та Володька" продемонструвала свою версію тесту, щоб відрізнити російського окупанта від нормального солдата
Тетяна Песик продемонструвала тест на москаля
Тетяна Песик продемонструвала тест на москаля / Фото: instagram.com/tanet_vip

Актриса Тетяна Песік зараз активно займається волонтерською діяльністю. Але, незважаючи на всі помилки, не забуває про гумор. І іноді, як Ігор Ласточкін, ділиться забавними відео в Мережі

У своєму Instagram-акаунті акторка показала, як визначити російського окупанта за допомогою простого тесту. На прикладі бронежилета акторка показала, як можна відрізнити орка від нормального солдата.

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У комедійному жанрі зірка серіалу "Танька і Володька" показала всю суть зниклої російської армії, яка безжально мародерує в залишених українцями будинках і намагається вкрасти все те, що було нажито чесною працею.

Нагадаємо, що днями український співак Олег Скрипка розповів, як російські орки пограбували його дачу неподалік Бучі. Окупанти винесли навіть матрац, а ось дорогу картину відомого художника Анатолія Криволапа забули.

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Як ми писали раніше, зараз багато українських знаменитостей стали волонтерами і намагаються всіма силами допомагати нашій армії. Так, Даша Астаф'єва розповіла, як змінила гарне вбрання на спортивний костюм, та допомагає на кухні.

До речі, вся оперативна інформація є у нашому Telegram-каналі Там ми цілодобово інформуємо вас про події. Залишайтеся на зв'язку!

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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Цитата дня

Складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоєв Кліпмейкер, продюсер
Алан - про Бучу

Україна 24

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