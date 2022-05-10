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Євробачення 2022: пряма онлайн-трансляція першого півфіналу, у якому виступає Україна
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Тимур Мірошниченко про долю переможної пляшки шампанського на Євробаченні-2016: пережила окупацію

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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10 травня, 23:23
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Незмінний диктор Євробачення Тимур Мірошниченко розповів про долю пляшки шампанського, якою зустрічали перемогу Джамали на конкурсі у Стокгольмі.
Тімур Мірошниченко
Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/timur.miroshnychenko

Під час прямої трансляції першого півфіналу Євробачення-2022, яке цього року проходить у Турині, український телеведучий та диктор Тимур Мірошниченко розповів цікаву історію про переможну пляшку шампанського.

У коментарях до трансляції глядачі поцікавилися у ведучого, чи він пам'ятає, як вітали Україну після перемоги Джамали на пісенному конкурсі у Стокгольмі у 2016 році.

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Тоді, як розповів Мірошниченко, українська делегація так радувалась отриманому вокальному трофею, що поливали один одного шампанським із величезної пляшки. На згадку про значну подію телеведучий залишив її собі як сувенір.

Але доля заповітної пляшки виявилася непростою – вона дивом уціліла під час наступу російських окупантів. Як виявилося, у будинку Мирошниченка, де й зберігався сувенір, мешкали рашисти.

Ця пляшка пережила окупацію на Київщині. Я дуже переживав, що її розгромили, як і все село, але вона вціліла і стала ще ціннішою, – поділився ведучий.

Скріншот

Нагадаємо, що Джамала виставила на благодійний аукціон свою сукню для Євробачення-2017, щоб допомогти українським захисникам на передовій

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Також Україна виступила в першому півфіналі Євробачення-2022 і розгойдала зал для глядачів .

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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