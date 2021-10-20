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Тіна Кароль анонсувала новий альбом, який присвятила колишньому (відео)

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
20 жовтня, 12:09
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Українська співачка Тіна Кароль анонсувала у себе в соцмережах вихід мініальбому під назвою "Подвійний рай"
Тіна Кароль анонсувала новий альбом
Тіна Кароль анонсувала новий альбом / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль продовжує радувати шанувальників новими піснями. 29 жовтня артистка презентує мініальбом, присвячений людині, від стосунків з яким вони обидва вже звільнилися.

Вибираючи основним стилем альбому ритм-н-блюз, Тіна Кароль стає підкреслено відвертою в своїй сексуальності і близькості. Не втрачаючи своєї опори, співачка фокусується на фірмових складних нотах, – сказано в анотації до альбому.

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Уривок однієї з пісень Тіна Кароль вже опублікувала в TikTok.

@tinakarol

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У коментарях прихильники пишуть, що вже з нетерпінням чекають 29 жовтня, щоб почути мініальбом повністю.

  • "Неймовірно, аж захоплює дух як красиво і дуже цікаво почути повністю"
  • "Це так красиво. Ми ще не чули цю пісню, мені вже дуже подобається. Просто разрив. Дуже чекаємо альбом повністю"
  • "Ваау. Це погляд. Чекаємо прем'єру душе"
Скріншот: TikTok
Скріншот: TikTok
Скріншот: TikTok
Скріншот: TikTok

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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