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Тіна Кароль ледь не задихнулася у підвалі: Замотали мою голову в гіпс, воно почало душити мене

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"
29 вересня, 17:26
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Співачка пригадала один з моментів підготовки до свого масштабного концерту "Інтонації". Тоді життя зірки виявилася фактично під загрозою
Тіна Кароль розповіла, як мало не задихнулася
Тіна Кароль розповіла, як мало не задихнулася / Фото: YouTube, instagram.com/tina_karol

Співачка Тіна Кароль, яка нещодавно наважилася на небезпечний трюк, зізналася, що одного разу мало не задихнулася. Для одного з номерів концерту знаменитість вирішила зробити всім танцівницям силіконові маски зі своїм обличчям, щоб вони були схожі одна на одну. Призвело це до непередбачуваних наслідків.

Про це зірка розповіла на своєму YouTube-каналі, відповідаючи на питання.

Я поперлася сама в підвал, де професійно роблять маски. Вони замотали мою голову в гіпс. Залишили тільки отвори для носа, щоб я могла дихати. Цей гіпс почав сохнути і поступово здавлюватися. Воно почало душити мене, я розумію, що в кімнаті нікого немає і ця фігня дерев'яна. У мене сталася паніка, – сказала Тіна Кароль.

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Тоді зірка почала кликати по допомогу.

Вони прийшли, сказали, якщо знімемо гіпс, то не вийде відбиток. Я дала зрозуміти, що мені все одно на відбиток, я задихаюся. Вони розрізали, відбиток зробили. Обличчя вийшли потворні. Ми відмовилися від цієї ідеї, – сказала співачка.

Дивіться повне відео з розповіддю Тіни Кароль:

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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