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Тіна Кароль і KAZKA заспівали разом і вийшло чарівно – послухайте (відео)

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
13 серпня, 10:51
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Дві яскравих українських співачки об'єдналися, щоб записати спільний трек. Він увійшов до нового альбому Тіни Кароль, в якому вона зробила колаборації з іншими артистами
KAZKA і Тіна Кароль
KAZKA і Тіна Кароль / Фото: пресслужба

Прем'єра нової дуетної пісні Тіни Кароль з гуртом KAZKA, фрагмент якої раніше заінтригував слухачів, нарешті відбулася. "Зірочка" увійшла в україномовний альбом дуетів "Молода кров", вихід якого приурочений до 30-річчя Дня Незалежності України. Аудіоверсія треку вийшла на YouTube.

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Тіна Кароль розповіла, що музикант Дмитро Ципердюк написав пісню "Зірочка" дуже давно. Вона була популярна в рідному місті співачки – Івано-Франківську.

Я слухала її ще школяркою. Завжди вірила, що "Зірочка" – всеукраїнський і міжнародний хіт. Крізь роки мене не полишала думка про те, щоб виконати цю пісню. Я запропонувала гурту KAZKA заспівати "Зірочку" в дуеті: вони, як ніхто відповідають танцювальному, етнічному, легкому настрою пісні. Саша Зарицька – єдина виконавиця, яка змогла б так невимушено виконати цей майбутній хіт, – розповіла Тіна Кароль.

Гурт KAZKA охоче вирішив підтримати проєкт "Молода кров", в якому Тіна Кароль записала дуети українською мовою з артистами нової формації. Головна місія цих колаборацій – поповнити каталог української музики сучасними піснями та відкрити для широкої аудиторії нові імена.

Тіна Кароль з гуртом KAZKA випустили пісню "Зірочка"
Тіна Кароль з гуртом KAZKA випустили пісню "Зірочка" / Фото: прес-служба

Солістка гурту KAZKA Олександра Зарицька зізналася, що знає не з чуток, як складно молодим музикантам доносити свою творчість до багатомільйонної аудиторії.

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Реліз альбому дуетів "Молода кров" відбудеться 20 серпня, але вже зараз він доступний за попереднім замовленням в Apple Music.

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Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
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