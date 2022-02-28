Зірки
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторгнення РФ 🎒 Тривожна валізка 🇺🇦 Призов резервістів 🚨 Режим НС
Поиск на segodnya.ua

Скандали Єгорової

Що з королевою?

План Бобула

Близнюки Джей Ло

Велика прогулянка

Концерт ОЕ
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Тіна Кароль матом звернулася до Путіна: "Я спопелю тебе! Стережись, х**ло!"

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
28 лютого, 23:11
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Українська співачка Тіна Кароль не стримала емоцій у зверненні до президента-агресора Володимира Путіна та пообіцяла, що він відповість за всі свої мерзенні вчинки
Тіна Кароль назвала Путіна сином диявола
Тіна Кароль назвала Путіна сином диявола / Фото: instagram.com/tina_karol

Українські знаменитості, як і багато громадян, не можуть мовчати про те, що відбувається в Україні. Іноді їхні промови на адресу президента-агресора Володимира Путіна звучать жорстко та з міцним слівцем.

Музикант та продюсер Андрій Данилко не посоромився в прямому ефірі послати Путіна "в цей свій, бл*дь, бункер і застрелитися нах*й".

Реклама

Слідом за артистом на воєнні дії у Києві та по всій Україні відреагувала Тіна Кароль. Виконавиця в Instagramі виставила відео, на якому видно, як небо Києва осяяв потужний вибух після атаки російських військ.

На тлі жахливих кадрів Тіна Кароль жорстко звернулася до Володимира Путіна:

Ти син диявола, даремно народжене дитя, виродок. Ти чорт. Ти мерзота. Я спопелю тебе. Стережися, х**ло!

Скриншот – instagram.com/tina_karol/

Таких слів від Тіни Кароль мало хто очікував, але варто зазначити, що тепер вони чітко описують позицію всіх українців та представників багатьох країн світу, які проти війни в Україні та путінського режиму.

Реклама

Нагадаємо, Катя Осадча публічно закликала не мовчати українок, які працюють у Росії. А народна артистка Софія Ротару не стала мовчати про вторгнення Росії.

Михайло Заливако показав, на що перетворився Харків після жорстокого обстрілу окупантами.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в Тelegram Пiдпишись на RSS-канал Гугл новости Life Сьогоднi на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Топ YouTube
ТОП-10 найпопулярніших відео на YouTube
1
Baby Shark Dance Baby Shark Dance
10,2 млрд
2
Despacito Despacito
7,75 млрд
3
Johny Johny Yes Papa Johny Johny Yes Papa
6,18 млрд
4
Shape of You Shape of You
5,62 млрд
5
See You Again See You Again
5,42 млрд
6
Bath Song Bath Song
5,01 млрд
7
Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm Learning Colors – Colorful Eggs on a Farm
4,56 млрд
8
Masha and the Bear – Recipe for Disaster Masha and the Bear – Recipe for Disaster
4,48 млрд
9
Phonics Song with Two Words Phonics Song with Two Words
4,47 млрд
10
Uptown Funk Uptown Funk
4,47 млрд
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Наомі Кемпбелл @naomi | 12,1 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Гайді Клум @heidiklum | 9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Тайра Бенкс @tyrabanks | 6,9 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Сінді Кроуфорд @cindycrawford | 6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
Клаудія Шиффер @claudiaschiffer | 1,6 млн
1 /2
Doodle Сьогодні
28 лютого. Уоллес Карозерс. Цього дня 87 років тому американець синтезував перше у світі синтетичне волокно – нейлон…
Історія дня - за хвилину
Тоді і зараз
Чи впізнаєте на цьому фото 2006 року Олю Полякову?
Більше фото
Цитата дня

Я почуваюсь українцем, а тільки потім людиною, яка виросла в Америці

Цитата на segodnya.ua
Макс Чмерковський Хореограф, танцюрист
Читати інтерв'ю

TV News

Covid’19

Головні теми

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти