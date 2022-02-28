Тіна Кароль матом звернулася до Путіна: "Я спопелю тебе! Стережись, х**ло!"

Українська співачка Тіна Кароль не стримала емоцій у зверненні до президента-агресора Володимира Путіна та пообіцяла, що він відповість за всі свої мерзенні вчинки

Тіна Кароль назвала Путіна сином диявола / Фото: instagram.com/tina_karol

Українські знаменитості, як і багато громадян, не можуть мовчати про те, що відбувається в Україні. Іноді їхні промови на адресу президента-агресора Володимира Путіна звучать жорстко та з міцним слівцем.

Музикант та продюсер Андрій Данилко не посоромився в прямому ефірі послати Путіна "в цей свій, бл*дь, бункер і застрелитися нах*й".

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Слідом за артистом на воєнні дії у Києві та по всій Україні відреагувала Тіна Кароль. Виконавиця в Instagramі виставила відео, на якому видно, як небо Києва осяяв потужний вибух після атаки російських військ.

На тлі жахливих кадрів Тіна Кароль жорстко звернулася до Володимира Путіна:

Ти син диявола, даремно народжене дитя, виродок. Ти чорт. Ти мерзота. Я спопелю тебе. Стережися, х**ло!

Скриншот – instagram.com/tina_karol/

Таких слів від Тіни Кароль мало хто очікував, але варто зазначити, що тепер вони чітко описують позицію всіх українців та представників багатьох країн світу, які проти війни в Україні та путінського режиму.

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Нагадаємо, Катя Осадча публічно закликала не мовчати українок, які працюють у Росії. А народна артистка Софія Ротару не стала мовчати про вторгнення Росії.

Михайло Заливако показав, на що перетворився Харків після жорстокого обстрілу окупантами.