Тіна Кароль підтримала заборону російської музики в Україні: співачка пояснила перспективи

Днями Верховна Рада підписала закон, який забороняє російську музику в українських медіа та у громадському просторі. Тіна Кароль вважає, що це гарний початок для написання новітньої історії України

Тіна Кароль висловилась про заборону російської музики в Україні

Тіна Кароль, яка вже декілька місяців поспіль активно гастролю світом в підтримку України, пояснила, що "скасування" російської культури, зокрема музики в Україні – дуже необхідна річ.

Співачка вважає, що це правильне було рішення, яка дасть поштовх для розвитку українського. Про це зірка сказала в ефірі національного телемарафону, який транслює YouTube-канал "Україна 24".

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Я вітаю музикантів і український народ, що ми крок за кроком стаємо незалежними. Дуже важливо тримати лише наш стрій, який цікавий лише нам, – заявила Кароль.

Також зірка заявила, що ми маємо навести лад в благодійних концертах в підтримку України, де збираються кошти і де артисти дуже чатсо виконують російські пісні.

Я вважю, що ці концерти мають називатись комерційними і ніяк вони не можуть представляти Україну. Потрібно якось налагодити та надати ради цьому або вказувати, що на концерті звучать російські пісні. Тому що в спільноти за кордонм питання: "Так ви воюєте чи співаєте російською на своїх благодійних концертах?", – зауважила знаменитість.

На думку Тіни Кароль, цей закон відкриє багато можливостей для молодих артистів.

Це дасть можливість розвивати молодь, надати їм шанс звучати, адже сьогодні вони мають один майданчик – Інтернет. Так само ми загартовуємо нову історію України таким складним болючим шляхом. Але давайте ми писатимемо цю новітню історію без рашистів, – наголосила Кароль.

Також на думку Тіни Кароль, цей закон допоможе вирішити питання з українськими артистами, які будувати кар'єру в РФ і на початку повномасштабної війни дотримувались нейтралітету.

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