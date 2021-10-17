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Тіна Кароль прилетіла до Лондона і показала сина: Веня вже вище мами! (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
17 жовтня, 21:27
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У листопаді цього року синові Тіни Кароль виповниться 13 років. Зараз хлопчик живе у Великій Британії, в українській родині. Як тільки у Тіни з'являється можливість, вона відразу ж приїжджає до сина у Лондон
Тіна Кароль показала нові фото з сином
Тіна Кароль показала нові фото з сином / Фото: instagram.com/tina_karol

У своєму Instagram-акаунті Тіна Кароль, яка раніше показала сукню від Balmain, розмістила два фото. Перший знімок – це селфі. На ньому Кароль, сидячи в автомобілі, позує разом з сином Веніаміном, який помітно підріс.

На другому фото Кароль з сином позують на Тауерському мосту у Лондоні.

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Дівчата, тільки з мого дозволу, – жартівливо підписала знімок Тіна, натякаючи на те, що син дорослішає і скоро у нього явно з'являться шанувальниці.

Скріншот: Instagram

У коментарях до фото у фан-акаунті Тіни в Instagram багато людей написали, що Веніамін швидко виріс. За ростом він вже перегнав маму!

Ось, що пишуть фанати Кароль:

  • Тіна, чекай невістку!
  • Веня вже вище мами!
  • Оце джигіт!
  • Богатир вже!
Скріншот: Instagram

Що відомо про сина Тіни Кароль

Веніамін народився 18 листопада 2008 року. Батько хлопчика – покійний чоловік Тіни Кароль, продюсер Євген Огір. Зараз Веніамін живе і вчиться у Великій Британії. Іноді хлопчик приїжджає в Україну до мами, але Тіна також нерідко відвідує сина у Лондоні.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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