Тіна Кароль прилетіла до Лондона і показала сина: Веня вже вище мами! (фото)

У листопаді цього року синові Тіни Кароль виповниться 13 років. Зараз хлопчик живе у Великій Британії, в українській родині. Як тільки у Тіни з'являється можливість, вона відразу ж приїжджає до сина у Лондон

Тіна Кароль показала нові фото з сином / Фото: instagram.com/tina_karol

У своєму Instagram-акаунті Тіна Кароль, яка раніше показала сукню від Balmain, розмістила два фото. Перший знімок – це селфі. На ньому Кароль, сидячи в автомобілі, позує разом з сином Веніаміном, який помітно підріс.

На другому фото Кароль з сином позують на Тауерському мосту у Лондоні.

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Дівчата, тільки з мого дозволу, – жартівливо підписала знімок Тіна, натякаючи на те, що син дорослішає і скоро у нього явно з'являться шанувальниці.

Скріншот: Instagram

У коментарях до фото у фан-акаунті Тіни в Instagram багато людей написали, що Веніамін швидко виріс. За ростом він вже перегнав маму!

Ось, що пишуть фанати Кароль:

Тіна, чекай невістку!

Веня вже вище мами!

Оце джигіт!

Богатир вже!

Скріншот: Instagram

Що відомо про сина Тіни Кароль

Веніамін народився 18 листопада 2008 року. Батько хлопчика – покійний чоловік Тіни Кароль, продюсер Євген Огір. Зараз Веніамін живе і вчиться у Великій Британії. Іноді хлопчик приїжджає в Україну до мами, але Тіна також нерідко відвідує сина у Лондоні.

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