Самотня Кароль не вміє будувати стосунки з людьми: "Я не знаю справжньої дружби"

У відвертому інтерв'ю співачка розповіла, чи має справжніх друзів та чи збирається вона вийти заміж

Тіна Кароль розповіла, чи має вона друзів / Фото: YouTube

Українська співачка Тіна Кароль не раз говорила, що має дуже мало близьких друзів. В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" вона підтвердила свої слова.

У розмові з Даніелем Салемом, з яким, до речі, Тіна підтримує добрі стосунки, вона зізналася, що не покладає великих надій на людей, оскільки всім властиво змінюватися.

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Я не знаю справжньої дружби. Це реально мій такий пробіл. Я би цьому дуже хотіла навчитися. По-справжньому дружити. Хоча я щира, не ділюся секретами, я ніколи не буду ділитися секретами, – сказала Тіна Кароль в інтерв'ю.

Тіна Кароль у студії "Зіркового шляху" / Фото: YouTube

Ведучий Даніель Салем також поцікавився у Тіни, чи вона готова вийти заміж і якщо це станеться, чи дізнається про весілля Україна.

Ні, це буде секрет, – коротко відповіла Кароль.

Сподіваємося, Тіна пожартувала і вона не приховає таку подію від публіки та своїх шанувальників!

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Нещодавно співачка розповіла, що її син Веніамін переймається її особистим життям. Коли Тіна Кароль змінила свій імідж, хлопчик дуже здивувався і запитав, чи не знайшла мама собі нареченого.

Він мені сказав: "Я знаю, навіщо ти це зробила, щоб бути ще молодшою. Усі у класі кажуть, що в тебе мама дуже гарна. І ти хотіла, щоб вони бачили, що ти ще краща. Що, ти шукаєш собі когось?" – процитувала сина Кароль.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль сховається в одному з образів шоу "Новорічна Маска на каналі Україна".