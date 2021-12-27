Зірки
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🍾 Підсумки року 2021 ▶ Новорічний плейлист 👩 "Воєннік" для жінок 🚷 Справа Порошенка

Зашквар Netflix

Ігри талантів

Топ-серіал

Помста Дантеса

Шоу "Маска". Сезон 2

Син Макаревича
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Самотня Кароль не вміє будувати стосунки з людьми: "Я не знаю справжньої дружби"

Інна Петрова Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні
27 грудня, 17:50
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У відвертому інтерв'ю співачка розповіла, чи має справжніх друзів та чи збирається вона вийти заміж
Тіна Кароль розповіла, чи має вона друзів
Тіна Кароль розповіла, чи має вона друзів / Фото: YouTube

Українська співачка Тіна Кароль не раз говорила, що має дуже мало близьких друзів. В інтерв'ю "Зірковому шляху" на телеканалі "Україна" вона підтвердила свої слова.

У розмові з Даніелем Салемом, з яким, до речі, Тіна підтримує добрі стосунки, вона зізналася, що не покладає великих надій на людей, оскільки всім властиво змінюватися.

Реклама

Я не знаю справжньої дружби. Це реально мій такий пробіл. Я би цьому дуже хотіла навчитися. По-справжньому дружити. Хоча я щира, не ділюся секретами, я ніколи не буду ділитися секретами, – сказала Тіна Кароль в інтерв'ю.

Тіна Кароль у студії "Зіркового шляху"
Тіна Кароль у студії "Зіркового шляху" / Фото: YouTube

Ведучий Даніель Салем також поцікавився у Тіни, чи вона готова вийти заміж і якщо це станеться, чи дізнається про весілля Україна.

Ні, це буде секрет, – коротко відповіла Кароль.

Сподіваємося, Тіна пожартувала і вона не приховає таку подію від публіки та своїх шанувальників!

Реклама

Реклама

Нещодавно співачка розповіла, що її син Веніамін переймається її особистим життям. Коли Тіна Кароль змінила свій імідж, хлопчик дуже здивувався і запитав, чи не знайшла мама собі нареченого.

Він мені сказав: "Я знаю, навіщо ти це зробила, щоб бути ще молодшою. Усі у класі кажуть, що в тебе мама дуже гарна. І ти хотіла, щоб вони бачили, що ти ще краща. Що, ти шукаєш собі когось?" – процитувала сина Кароль.

Раніше повідомлялося, що Тіна Кароль сховається в одному з образів шоу "Новорічна Маска на каналі Україна".

Інна Петрова
Інна Петрова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Рейтинг
Найкращі актори за версією The New York Times
1
Бенедикт Камбербетч Бенедикт Камбербетч
2
Крістен Стюарт Крістен Стюарт
3
Дензел Вашингтон Дензел Вашингтон
4
Хоакін Фенікс Хоакін Фенікс
5
Тесса Томпсон Тесса Томпсон
Хто ще увійшов до TOP-13
Follow the ЗІРКИ
На кого підписатись
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Маша Ефросиніна @mashaefrosinina | 1.5 млн
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Володимир Остапчук @vova_ostapchuk | 538К
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Нікіта Добринін @nikitadobrynin | 1.3 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Леся Нікітюк @lesia_nikituk | 3.7 млн
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
Олексій Дурнєв @aleksey_durnev | 509К
1/2
Зворотній відлік
До Нового року залишилось:
Готуємось разом
Під ялинку!
Прем'єра тижня
THE HARDKISS — Сестра
У кліпі знялася популярна акторка
Новорічний mood ​​​
А ви скучили за олів'є? Наталія Орейро — ТАК!
Must visit
Головні концерти грудня
Дозвілля для меломанів
Цитата дня

Мені дуже дивно за цим спостерігати і тут питання – хто ж головний корупціонер?

Юрій Нікітін український музичний продюсер
Скандал набирає обертів
Home alone
Будинок Кевіна можна орендувати
Скільки коштує житло Маккалістерів

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти