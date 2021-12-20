Тіна Кароль розсекретила, що подарувала синові на 13-річчя

18 листопада єдиному синові Тіни Кароль виповнилося 13 років. Спадкоємець артистки живе у Британії

Тіна Кароль вперше за довгий час розповіла про сина / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль встигає не лише гастролювати, а й бачитися із сином. Артистка спеціально літала до Веніаміна до Британії, щоб привітати сина з вдень народження.

Від мене особисто він замовляв Game Station, я йому його подарувала, бо він добре вчиться, – розповіла співачка про подарунок програмі "Світське життя".

Тіна рідко розповідає про сина, але не могла похвалитися новим захопленням Веніаміна. Тепер він займається дзюдо.

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/ Фото: Скріншот з YouTube

Він, до речі, вже вище за мене став, і важить вже більше, ніж я. Я дуже радію цьому, кажу: "Нарешті я буду менше за тебе, я хочу сестричкою бути". А він: "Я бачу, ти зараз блонда, ти це зробила спеціально, щоб бути ще молодшим. І так усі в школі кажуть, що в мене занадто молода мама. Кажуть: "Чого вона така молода? Їй 16? – поділилася співачка.

Нагадаємо, син Тіни Кароль навчається в елітному навчальному закладі у Лондоні. За чутками, за навчання сина співачка платить близько мільйона гривень на рік .

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