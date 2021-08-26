Тіна Кароль зізналася, за якого хлопця хочеться вийти заміж

Тіна Кароль продовжує розповідати про виконавців, з якими записала спільні треки для проєкту "Молода кров"

Тіна Кароль розповіла про дует з Ivan NAVI / Фото: facebook.com/tina.karol

Минулого тижня Тіна Кароль презентувала альбом дуетів під назвою "Молода кров" . В рамках проєкту співачка записала спільний трек з співаком і суддею шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна" Ivan NAVI. До запису пісні "Ангели всі знають" артисти не були знайомі.

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Як зізнався Ivan NAVI, про дует з Тіна Кароль він мріяв з минулого року. Співачка теж в захваті від нового знайомства.

В одному зі своїх інтерв'ю артистка розповів, що саме за такого хлопця хочеться вийти заміж.

Тіна Кароль і Ivan NAVI записали спільний трек / Фото: прес-служба

До слова, незабаром Тіна Кароль і Ivan NAVI порадують шанувальників спільним виступом. Артисти зателефонували в live форматі в Instagram , анонсували секретне виступ на одному з концертів, а також домовилися про зустріч у Львові.

А взагалі я скоро буду у Львові, дуже мрію побачити тебе, – сказала Тіна.

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На що Ivan NAVI запропонував їй провести екскурсію, а Кароль заінтригувала всіх кокетливим відповіддю, що піде з ним за ручку по місту.

Нагадаємо, новий альбом вже оцінили не тільки українські слухачі. Деякий час альбом "Молода кров" займав перше місце в Itunes Росія в жанрі Pop.

Тіна Кароль x Ivan NAVI – Ангели Всі Знають

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