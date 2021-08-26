Зірки
Меню
google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo
🏅 Медальний залік Паралімпіади 🇺🇦 30 років Незалежности: унікальні досягнення 💳 Фінансові рекорди світу та України

Кузьму "оживили"

Квартира Кіркорова

Принци помирилися

Том фільмів

Скандал з Бочеллі

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Тіна Кароль зізналася, за якого хлопця хочеться вийти заміж

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
26 серпня, 08:57
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Тіна Кароль продовжує розповідати про виконавців, з якими записала спільні треки для проєкту "Молода кров"
Тіна Кароль розповіла про дует з Ivan NAVI
Тіна Кароль розповіла про дует з Ivan NAVI / Фото: facebook.com/tina.karol

Минулого тижня Тіна Кароль презентувала альбом дуетів під назвою "Молода кров" . В рамках проєкту співачка записала спільний трек з співаком і суддею шоу "Співають всі" на телеканалі "Україна" Ivan NAVI. До запису пісні "Ангели всі знають" артисти не були знайомі.

Реклама

Як зізнався Ivan NAVI, про дует з Тіна Кароль він мріяв з минулого року. Співачка теж в захваті від нового знайомства.

В одному зі своїх інтерв'ю артистка розповів, що саме за такого хлопця хочеться вийти заміж.

Тіна Кароль і Ivan NAVI записали спільний трек
Тіна Кароль і Ivan NAVI записали спільний трек / Фото: прес-служба

До слова, незабаром Тіна Кароль і Ivan NAVI порадують шанувальників спільним виступом. Артисти зателефонували в live форматі в Instagram , анонсували секретне виступ на одному з концертів, а також домовилися про зустріч у Львові.

А взагалі я скоро буду у Львові, дуже мрію побачити тебе, – сказала Тіна.

Реклама

На що Ivan NAVI запропонував їй провести екскурсію, а Кароль заінтригувала всіх кокетливим відповіддю, що піде з ним за ручку по місту.

Нагадаємо, новий альбом вже оцінили не тільки українські слухачі. Деякий час альбом "Молода кров" займав перше місце в Itunes Росія в жанрі Pop.

Тіна Кароль x Ivan NAVI – Ангели Всі Знають

Інші новини про зірок:

Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Опитування
Бебі-бум
Дружина Цекало вагітна!
Ого!
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Jamala
28 серпня/20:00
5 концертів серпня
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти