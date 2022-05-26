Тіна Кароль розповіла, за якого чоловіка готова вийти заміж

Українська співачка раніше не виключала, що одного дня в її серце постукається нове кохання

Тіна Кароль зізналась, у якого чоловіка закохалась

Зараз Тіна Кароль їздить різними країнами світу з благодійними концертами. Артистка намагається максимально привернути увагу людства до війни в Україні. Зовсім нещодавно вона побувала в Японії та відвідала Хіросіму. А днями співачка вже виступала на сцені у Лондоні, звідки і розсекретила того, хто вкрав її серденько.

Як і для всіх українок зараз, крашем зірки стали всі наші хоробрі захисники, які відважно боронять країну на передовій.

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Про "чоловіка мрії" Тіна Кароль заговорила під час свого виступу – до виконання композиції, присвяченої українським воїнам. До речі, відео з промовою зірки поширив у Instagram телеведучий Даніель Салем, який зараз також захищає батьківщину.

Ви знаєте, я довго думала про те, який би мені зараз сподобався мужчина. Якщо раніше можна було придивлятися до світського лева, то сьогодні мій герой має бути: з автоматом, небритий, немитий. Ось такий підходить, – поділилась Кароль.

Після цього артистка заспівала про наших воїнів. Виступ Тіни супроводжував відеоряд, у якому показали захисників, зокрема героїв "Азовсталі" та знаменитостей, які вступили до ЗСУ чи тероборони – Даніеля Салема, Дмитра Дікусара, Андрія Хливнюка.

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Сьогодні наші захисники – найбажаніші чоловіки для шлюбу. Раніше це був серцеїд, а сьогодні – краш, – заявила зірка.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль також відвідала Канський кінофестиваль, де збирала допомогу для України та зустрілася з котом Степаном.

До речі, раніше фанати Злати Огнєвіч припустили, що зірка закохалась.