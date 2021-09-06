Тіна Кароль в розкішній сукні з високим розрізом отримала нове прізвисько від шанувальників (фото)

Завдяки новому образу Тіна Кароль, яка вразила досягненням сина в школі, її прозвали "чорною королевою". На фото, яке Тіна опублікувала в Instagram, артистка позує в шикарній чорній сукні з високим розрізом від бренду LaBourjoisie.
Якщо зазвичай Тіна кокетливо посміхається на багатьох знімках в соцмережах, то на свіжому кадрі вона, за словами прихильників, виглядає досить суворою, але сексуальною.
У коментарях прихильники артистки накрили її хвилею компліментів, зазначивши, що Кароль "з білої королеви перетворилася в чорну":
- Дуже красиво!
- Неймовірно гарна!
- Чорна Королева.
- Біла королева стала чорною.
- Естетичний шок, вау!
Шанувальники чекають, що Тіна Кароль незабаром опублікує ще кілька фото в такому образі.
Ще кілька новин про Тіну Кароль:
- Тіна Кароль зізналася, за якого хлопця хочеться вийти заміж.
- Тіна Кароль вперше показала уривок невиданого кліпу. Шанувальники Тіни Кароль майже 10 років чекали на реліз її відео на пісню "Микроволновка".
- Режисер Олег Боднарчук більше не співпрацює з Кароль після сварки на вокальному шоу.
Дивіться інтерв'ю Тіни Кароль для програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна":