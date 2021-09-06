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Тіна Кароль в розкішній сукні з високим розрізом отримала нове прізвисько від шанувальників (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
6 вересня, 08:17
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Тіна Кароль любить шикарні вбрання. Артистка нерідко з'являється в подібних сукнях на своїх концертах або позує під час фотосесій. Нове фото зірки захопило її шанувальників
Тіна Кароль одягла чорну сукню і звела з розуму своїх фанатів
Тіна Кароль одягла чорну сукню і звела з розуму своїх фанатів / Фото: instagram.com/tina_karol

Завдяки новому образу Тіна Кароль, яка вразила досягненням сина в школі, її прозвали "чорною королевою". На фото, яке Тіна опублікувала в Instagram, артистка позує в шикарній чорній сукні з високим розрізом від бренду LaBourjoisie.

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Якщо зазвичай Тіна кокетливо посміхається на багатьох знімках в соцмережах, то на свіжому кадрі вона, за словами прихильників, виглядає досить суворою, але сексуальною.

Тіну Кароль в розкішному вбранні назвали Чорною королевою
Тіну Кароль в розкішному вбранні назвали Чорною королевою / Фото: instagram.com/tina_karol

У коментарях прихильники артистки накрили її хвилею компліментів, зазначивши, що Кароль "з білої королеви перетворилася в чорну":

  • Дуже красиво!
  • Неймовірно гарна!
  • Чорна Королева.
  • Біла королева стала чорною.
  • Естетичний шок, вау!

Скріншот: Instagram
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Шанувальники чекають, що Тіна Кароль незабаром опублікує ще кілька фото в такому образі.

Ще кілька новин про Тіну Кароль:

Дивіться інтерв'ю Тіни Кароль для програми "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна":

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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