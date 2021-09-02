Тіна Кароль вразила досягненням сина в англійській школі: Моє все (фото)

Син артистки, Веніамін, проживає і навчається у Великій Британії. Тіна Кароль пишається Веніаміном і тепер все частіше стала публікувати фото з хлопчиком в соцмережах

Син Тіни Кароль отримав кубок в школі в Англії / Фото: instagram.com/tina_karol

Вчора багато українських зірок повели своїх нащадків до школи. Син Тіни Кароль проходить навчання в одній з англійських шкіл і робить успіхи.

Реклама

Тіна в Instastories опублікувала фото Веніаміна. На знімку хлопчик в шкільній формі позує разом з кубком. Вочевидь, 12-річний Веня стоїть на сходинках своєї школи.

"За досягнення у навчанні. Моє все", – підписала фото Тіна.

Скріншот: Instagram

Хлопчик вже давно живе і вчиться в Великій Британії. Зазначимо, що цього року, в період жорсткого карантину, Кароль забирала сина до України. У Києві він продовжував вчитися за британською системою дистанційно. І хоча Тіна ще не знала, як проходитиме навчання в школах за кордоном в новому навчальному році, сина вона вирішила будь-що-будь відвезти назад до Британії.

Відомо, що Тіна іноді приїжджає до сина до Великої Британіх. Там хлопчик живе в українській родині.

Реклама

Ще кілька новин про Тіну Кароль:

Не тільки Тіна може похвалитися досягненнями своєї дитини. Дивіться відеосюжет про талановитих дітей зірок: