Зірки
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
🇺🇸 Зеленський в США 🔔 Скільки коштує 1 вересня 🏅 Медальний залік Паралімпіади 💥 Загострення на Донбасі

Усі - на лінійку!

Алішер заплакав

Леді Ді у 10 фото

Що подивитися у кіно

Зізнання "татушки"

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірки Українські

Тіна Кароль вразила досягненням сина в англійській школі: Моє все (фото)

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"
2 вересня, 09:50
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Син артистки, Веніамін, проживає і навчається у Великій Британії. Тіна Кароль пишається Веніаміном і тепер все частіше стала публікувати фото з хлопчиком в соцмережах
Син Тіни Кароль отримав кубок в школі в Англії
Син Тіни Кароль отримав кубок в школі в Англії / Фото: instagram.com/tina_karol

Вчора багато українських зірок повели своїх нащадків до школи. Син Тіни Кароль проходить навчання в одній з англійських шкіл і робить успіхи.

Реклама

Тіна в Instastories опублікувала фото Веніаміна. На знімку хлопчик в шкільній формі позує разом з кубком. Вочевидь, 12-річний Веня стоїть на сходинках своєї школи.

"За досягнення у навчанні. Моє все", – підписала фото Тіна.

Скріншот: Instagram

Хлопчик вже давно живе і вчиться в Великій Британії. Зазначимо, що цього року, в період жорсткого карантину, Кароль забирала сина до України. У Києві він продовжував вчитися за британською системою дистанційно. І хоча Тіна ще не знала, як проходитиме навчання в школах за кордоном в новому навчальному році, сина вона вирішила будь-що-будь відвезти назад до Британії.

Відомо, що Тіна іноді приїжджає до сина до Великої Британіх. Там хлопчик живе в українській родині.

Реклама

Ще кілька новин про Тіну Кароль:

Не тільки Тіна може похвалитися досягненнями своєї дитини. Дивіться відеосюжет про талановитих дітей зірок:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Редакторка розділу "Зірки"

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. Має 3-річний досвід роботи в ЗМІ. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
SHOW MUST GO ON

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Met Gala

13 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Стартує Венеційський кінофестиваль
Найочікуваніші кінострічки
Дізнатися більше
Белла Хадід для Pop Magazine
Весілля серпня
Моргенштерн та Ділара розписалися
Ого!
Прем'єра вже у вересні
7 нових серіалів
Цікаво
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти