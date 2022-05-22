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Тіна Кароль зустрілася з котом Степаном і назвала суму, зібрану для України у Каннах

Марія Коробова Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні
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22 травня, 11:01
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Дві українські зірки зустрілися на фестивалі в Каннах, де зібрали 75 тисяч доларів для підтримки кіноіндустрії в Україні
Тіна Кароль познайомилася з котом Степаном
Тіна Кароль познайомилася з котом Степаном

Українська співачка Тіна Кароль за останні кілька днів встигла побувати у кількох країнах, аби привернути увагу миру до війни в Україні. Так, виконавиця побувала в Японії та відвідала Хіросіму.

Одразу після візиту до Азії Кароль вирушила до Франції, на Канський кінофестиваль, де також збирали допомогу для України. Про результати заходу співачка розповіла у своєму Instagram.

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Нам вдалося! На Каннському фестивалі разом із "Золотим глобусом" зібрали 75 000 $ на підтримку та розвиток кіноіндустрії України, – поділилася Тіна.

Крім того, Кароль познайомилася з пухнастою українською зіркою – котом Степаном, який також прибув до Канн. Там чотириногий блогер із Харкова отримав престижну нагороду для інфлюенсерів World Influencers and Bloggers Awards-2022.

Тіна Кароль та кіт Степан зустрілися у Каннах
Тіна Кароль та кіт Степан зустрілися у Каннах

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Ну і, звичайно, неможливо було не побачитися з нашим "світським левом", Степаном, який, до речі, отримав премію World influencers and bloggers Awards, за що вітаємо твою господиню і тебе. Ваша історія евакуації мене зворушила до тривоги в серці, – розповіла про зустріч Тіна Кароль.

Раніше ми писали, що Тіна Кароль виступила на відкритті арт-виставки про Україну на Біліоналлі у Венеції.

Марія Коробова
Марія Коробова Редактор Зірки Сьогодні Більше статей автора
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