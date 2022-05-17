Тіна Кароль зустрілася з прем'єр-міністром Японії та побувала в Хіросімі

Українська співачка перебувала у Японії з місією громадського посла. Зірка вже встигла дати концерт та розповісти про ті жахіття, які рашистські солдати вчиняють в Україні

Тіна Кароль декілька днів перебувала у Японії з місією громадського посла

Тіна Кароль, яка присоромила Григорія Лепса за його поїздку на Донбас, зустрілася з японським прем'єр-міністром Фуміо Кісідою в його офіційній резиденції. Окрім того, артистка дала велику пресконференцію, де говорила про війну в Україні.

Під час зустрічі прем'єр-міністр Японії висловив українській зірці повагу за те, що вона робить для України на культурному фронті.

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Японія, і я особисто, сприймаємо цю ситуацію в Україні так, ніби це сталося з нами, і з переконанням, що ми повинні захищати світ. Японія стоїть пліч-о-пліч з Україною і працює з нею для досягнення миру, — заявив Фуміо Кісіда Кароль.

У свою чергу Кароль подякувала прем'єр-міністру за теплий прийом та підтримку України.

Сьогодні Україна стала щитом для всього цивілізованого світу. Ми стримуємо напади безглуздя і дивимось як руйнуються наші міста просто за те, що ми обрали свободу. Наша країна обрала самоідентифікацію і я, як артист є айдентикою нації, адже музика — це так само зброя, – пояснила знаменитість.

Співачка на великій пресконференції / Фото: instagram.com/_fantina

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За словами Кароль, для неї ця зустріч означає, що "в культурному сенсі Японія й Україна поруч".

Я на фронті збереження традицій, я на фронті збереження культури України, я ніколи не думала, що таке горе прийде в наш дім, — поділилась Тіна Кароль.

Також артистка відвідала Хіросіму, яку 77 років тому було знищено атомною бомбою. За словами артистки, сьогодні це місто – Хаб Миру, яке зазнало болю та страждань.

Артистка з мером Хіросіми Хідехіко Юдзакі / Фото: instagram.com/_fantina

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77 років тому на японські міста Хіросіма і Нагасакі були скинуті атомні бомби. Ці вибухи були настільки страшними, що відтоді більше ніхто на світі не наважився застосувати ядерну зброю знову. Але сьогодні Україні та Європі все частіше погрожують ядерною зброєю. І це вже звучить, як ультиматум для всього світу. Усі повинні зрозуміти, що світ не такий великий, ніхто не має право шантажувати іншого. Україна не віддасть своїх територій, тому що це наш дім!, — зауважила співачка.

Тіна Кароль зізналась, що впевнена – Україна переможе і ми відбудуємо нашу країну. За словами співачка, наша батьківщина буде однією з найвпливовіших та найкращих, тому що "таких сміливих людей, в центрі Європи більше не знайти".

Як відомо, Тіна Кароль прибула до Японії на особисте запрошення мільярдера Хіросі Мікітані – засновника Rakuten Group.

Зазначимо, що Тіна Кароль вже тривалий час їздить Європою та Азією, привертаючи увагу до війни в Україні та фінансово підтримуючи свою країну.

Так, у квітні співачка виступила на відкритті артвиставки про Україну в італійському місті.