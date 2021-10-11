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Тіна Кароль вигуляла сукню від Balmain, яка коштує більше 50 тис. грн (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
11 жовтня, 15:54
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Серед шанувальників французького бренду – багато західних селебрітіс. Українська поп-діва Тіна Кароль теж приміряла розкішне вбрання Balmain
Тіна Кароль в сукні від Balmain
Тіна Кароль в сукні від Balmain / Фото: instagram.com/tina_karol

Тіна Кароль, яка раніше знялася в сукні з органічної коноплі, на своїй сторінці в Інстаграм опублікувала нові світлини. На них співачка відображена в короткій оливковій сукні з золотистими ґудзиками і білими деталями на кишенях та комірі.

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Тіна Кароль в Balmain / Фото: instagram.com/tina_karol

Витончений образ зірка розбавила червоними туфямі з гострим носком і матовою помадою в холодному рожевому відтінку.

Щоб подивитися всі фото Тіни, свайпайте ліворуч:

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Схожі сукні на офіційному сайті Balmain коштують від 1590 євро, а це понад 48 тисяч гривень.

Скріншот: balmain.com

Раніше Тіна вже з'являлася в костюмі від Balmain і розповідала, що носить в своїй чорній сумочці (цього ж бренду).

У вересні відбулося шоу Balmain на честь креативного директора Олів'є Рустама. У показі взяли участь Міла Йовович, Наомі Кемпбелл і Карла Бруні.

Серед гостей були знаменитості і заможні клієнтки бренду, та основну частину публіки склали прості люди. Всього шоу відвідало 6000 чоловік.

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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