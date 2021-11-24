Тіна Кароль представила відео на пісню про доленосний дзвінок

Останнім часом Тіна Кароль стала більш відкритою та активною. Українська діва більше не соромиться говорити про свої почуття та показувати свою сексуальність

Тіна Кароль у новому mood-відео / Фото: instagram.com/tina_karol

Кароль продовжує дивувати шанувальників змінами у творчості, також співачка знялася для українського Vogue. Сьогодні, 24 листопада, на YouTube-каналі співачки відбулася чергова прем'єра mood-відео до пісні "Поцелуй на фарт".

Трек став одним із чотирьох композицій, які стали частиною нового міні-альбому Тіни. "Двойной рай". За словами самої виконавиці, вона присвятила його одному зі своїх колишніх коханих і своєю нинішній свободі.

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Нове відео схоже швидше на підслухану телефонну розмову, знятий на камеру. Варто зазначити, що кліп був повністю знятий одним кадром що додає йому особливої атмосферності.

Лук Тіни в кадрі явно навіяний стилем 2000-х. Чорне плаття до коліна з витонченим вирізом у зоні декольте додало сексуальності у мінімалістичний образ.

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Шанувальники змогли сповна відчути настрій у mood-відео, а естетика та аура "нульових" не залишили байдужих серед "фантіни".

"Дуже гарне відео, неймовірна!"

"Відчуття, що підглядаєш"

"Дякую за теплий і гарний ранок"

"Відео, як завжди, неймовірно естетичне"

"Пожежа, дуже сексуальний вайб"

"Така естетика! Як завжди, дуже ніжно та сексуально"

Фото – instagram.com/tina_karol

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