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Тіна Кароль виступить на вашому святі за 400 тис. грн

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
14 вересня, 07:39
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Інформація про вартість концерту Тіни Кароль з'явилася на сайті електронної закупівлі Prozorro. Запросити зірку на свято коштує досить дорого
Скільки коштує концерт Тіни Кароль
Скільки коштує концерт Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Та ще два роки тому Тіна Кароль, яка нещодавно потрапила в скандал через своє вбрання, брала за годину свого виступу на новорічних святах 20 тисяч євро – приблизно 600 тисяч гривень, пише "Правда".

Тіна Кароль виступить на святковому концерті до Дня Мелітополя 25 вересня. Концерт однієї з найпопулярніших співачок України обійдеться місту в 388 тисяч гривень, повідомляється на сайті Prozorro.

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Скріншот: prozorro.gov.ua

І якщо порівнювати цю вартість із ціною за новорічний корпоратив, перша буде меншою, проте багато зіркових колег Тіни все ж за свої концерти виставляють ще більш менший цінник.

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У серпні співачка Джамала виступила на "Кримської платформі". Співачка виконала лише одну пісню на відкритті саміту, за що їй заплатили 337 тисяч гривень.

Дивіться в сюжеті, як пройшов один з головних концертів цього року в Києві:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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