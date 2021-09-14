Тіна Кароль виступить на вашому святі за 400 тис. грн

Та ще два роки тому Тіна Кароль, яка нещодавно потрапила в скандал через своє вбрання, брала за годину свого виступу на новорічних святах 20 тисяч євро – приблизно 600 тисяч гривень, пише "Правда".
Тіна Кароль виступить на святковому концерті до Дня Мелітополя 25 вересня. Концерт однієї з найпопулярніших співачок України обійдеться місту в 388 тисяч гривень, повідомляється на сайті Prozorro.
І якщо порівнювати цю вартість із ціною за новорічний корпоратив, перша буде меншою, проте багато зіркових колег Тіни все ж за свої концерти виставляють ще більш менший цінник.
У серпні співачка Джамала виступила на "Кримської платформі". Співачка виконала лише одну пісню на відкритті саміту, за що їй заплатили 337 тисяч гривень.
Дивіться в сюжеті, як пройшов один з головних концертів цього року в Києві:
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