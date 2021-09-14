Тіна Кароль виступить на вашому святі за 400 тис. грн

Інформація про вартість концерту Тіни Кароль з'явилася на сайті електронної закупівлі Prozorro. Запросити зірку на свято коштує досить дорого

Скільки коштує концерт Тіни Кароль / Фото: instagram.com/tina_karol

Та ще два роки тому Тіна Кароль, яка нещодавно потрапила в скандал через своє вбрання, брала за годину свого виступу на новорічних святах 20 тисяч євро – приблизно 600 тисяч гривень, пише "Правда".

Тіна Кароль виступить на святковому концерті до Дня Мелітополя 25 вересня. Концерт однієї з найпопулярніших співачок України обійдеться місту в 388 тисяч гривень, повідомляється на сайті Prozorro.

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Скріншот: prozorro.gov.ua

І якщо порівнювати цю вартість із ціною за новорічний корпоратив, перша буде меншою, проте багато зіркових колег Тіни все ж за свої концерти виставляють ще більш менший цінник.

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У серпні співачка Джамала виступила на "Кримської платформі". Співачка виконала лише одну пісню на відкритті саміту, за що їй заплатили 337 тисяч гривень.

Дивіться в сюжеті, як пройшов один з головних концертів цього року в Києві:

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