Олександра Яремчук – нова "Міс Україна". Вона поїде на Miss World в Пуерто-Ріко

Цього року конкурс "Міс Україна" був ювілейним – 30-м. У Національному палаці "Україна" зібралося 25 красунь, які боролися за найбажаніший титул

Олександра Яремчук стала "Міс Україна - 2021" / Фото: Instagram

22-річна Олександра Яремчук з Вінницької області отримала довгоочікувану ексклюзивну корону вартістю три мільйони доларів . Але якщо корону дівчина буде носити до наступного року і потім передасть нової переможниці, то приз повністю дістається їй – красуня отримає 500 тисяч гривень.

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Цього року організатори влаштували масштабне шоу – крім учасниць конкурсу, на сцену вийшли знамениті українські артисти, серед яких Тіна Кароль, MONATIK, DOROFEEVA, GO_A, THE HARDKISS, Артем Пивоваров, WELLBOY, KADNAY, TVORCHI.

Ведучими конкурсу були: співак Володимир Дантес, актор Тарас Цимбалюк, ведущий Тимур Мірошниченко та хореограф Влад Яма.

Зазначимо, що Олександра Яремчук представить нашу країну на міжнародному конкурсі краси Miss World в Пуерто-Ріко. Конкурс пройде в грудні цього року.

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"Міс глядацьких симпатій" визнали Марту Резніченко.

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Луїза Філатова завоювала титул "Віце-міс Україна-2021".

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Марину Литвин вибрали "Міс Земля-2021".

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Титул "Міс International-2021" дістався Ользі Шамрай.

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Раніше ми встигли поспілкуватися з учасницями "Міс Україна 2021" – дівчата поділилися з нами цікавими подробицями підготовки до конкурсу:

Крім цього, нам вдалося раніше поспілкуватися з главою оргкомітету конкурсу – Веронікою Щипцовою. Вона розповіла про свій шалений графік і підготовку до фінального шоу.