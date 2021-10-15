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Титул Міс Україна Всесвіт 2021 завоювала учасниця шоу Холостяк Анна Неплях

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні
15 жовтня, 23:24
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15 жовтня в готелі Fairmont Grand Hotel Kyiv пройшов фінал конкурсу краси "Міс Україна Всесвіт 2021". 15 фіналісток змагалися за корону та титул найкрасивішої дівчини країни
"Міс Україна Всесвіт" 2021 - Анна Неплях
"Міс Україна Всесвіт" 2021 - Анна Неплях / Фото: instagram.com/missukraine_universe, instagram.com/neplyah/

Анна Неплях вже в грудні відправиться представляти Україну на міжнародному конкурсі краси – "Міс Всесвіт 2021". Дівчині 27 років, вона з міста Дніпро, була однією з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" -10. Зазвичай конкурс проходить в США, але в цьому році він відбудеться в Ізраїлі.

Анна Неплях
Анна Неплях / Фото: instagram.com/missukraine_universe

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За період підготовки до конкурсу "Міс Україна Всесвіт" учасниці, за їхніми словами, дуже зблизилися – навколо панувала доброзичлива атмосфера. Це не просто, адже організатори прагнули вибирати фіналісток не тільки по зовнішності, а й за характером. Раніше про критерії відбору конкурсанток нам розповіла президент конкурсу Анна Філімонова.

Також переможницями стали:

1-а віце-міс – Вікторія Апанасенко

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2-а віце-міс – Неля Попович

3-тя віце-міс – Софія Дорчинець

4-а віце-міс – Юлія Семеніхіна

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Хто був в журі?

Цього року серед членів журі були:

  • Жан Беленюк, борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпійських ігор 2020
  • Анастасія Шухніна, fashion-директор компанії Domino
  • Іванна Онуфрійчук, телеведуча, актриса і громадський діяч
  • Дарина Білодід, українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор
  • Ярослав Самойлов, психолог, блогер
  • Ольга Компанієць, дворазова чемпіонка світу WBPF в категорії model physique
  • Анна Філімонова, б'юті-експерт, президент конкурсу "Міс Україна Всесвіт"
  • Юрий Сугак, головний редактор телеканалу "Україна", заслужений журналіст з 2008 року, провідний медіа-тренер

Що відомо про конкурс "Міс Україна Всесвіт"?

Конкурс "Міс Україна Всесвіт" існує з 2006 року і щорічно проходить в Україні під егідою конкурсу краси "Міс Всесвіт". Його власниками і організаторами є велика американська корпорація WME | IMG.

У 2019 переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт" стала Анастасія Суббота.

Анастасія Субота
Анастасія Субота / Фото: instagram.com/awwsaturday

Титул "Міс Україна Всесвіт 2020", рішенням глави конкурсу Анни Філімонової і Оргкомітету "Міс Україна Всесвіт", був переданий "I віце-міс Україна Всесвіт 2010" киянці Єлизаветі Ястремській.

Єлизавета Ястремська в національному костюмі на Місс Всесвіт-2020
Єлизавета Ястремська в національному костюмі на Місс Всесвіт-2020 / Фото: Getty Images

Дівчина представила Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2020". У зв'язку з пандемією COVID-19, проведення фіналу конкурсу "Міс Всесвіт 2020" було перенесено на першу половину 2021 року. В цьому році поки що не було відомо про будь-які зміни на конкурсі через пандемію.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Керівник проєкту "Зірки" Сьогодні

Аня стежить за актуальними подіями в світі шоу-бізнесу, а також проводить ексклюзивні інтерв'ю з зірками. В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач. Веде особистий блог про закулісся журналістики.

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