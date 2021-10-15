Титул Міс Україна Всесвіт 2021 завоювала учасниця шоу Холостяк Анна Неплях

Анна Неплях вже в грудні відправиться представляти Україну на міжнародному конкурсі краси – "Міс Всесвіт 2021". Дівчині 27 років, вона з міста Дніпро, була однією з найяскравіших учасниць шоу "Холостяк" -10. Зазвичай конкурс проходить в США, але в цьому році він відбудеться в Ізраїлі.
За період підготовки до конкурсу "Міс Україна Всесвіт" учасниці, за їхніми словами, дуже зблизилися – навколо панувала доброзичлива атмосфера. Це не просто, адже організатори прагнули вибирати фіналісток не тільки по зовнішності, а й за характером. Раніше про критерії відбору конкурсанток нам розповіла президент конкурсу Анна Філімонова.
Також переможницями стали:
1-а віце-міс – Вікторія Апанасенко
2-а віце-міс – Неля Попович
3-тя віце-міс – Софія Дорчинець
4-а віце-міс – Юлія Семеніхіна
Хто був в журі?
Цього року серед членів журі були:
- Жан Беленюк, борець греко-римського стилю, чемпіон Олімпійських ігор 2020
- Анастасія Шухніна, fashion-директор компанії Domino
- Іванна Онуфрійчук, телеведуча, актриса і громадський діяч
- Дарина Білодід, українська дзюдоїстка, бронзова призерка Олімпійських ігор
- Ярослав Самойлов, психолог, блогер
- Ольга Компанієць, дворазова чемпіонка світу WBPF в категорії model physique
- Анна Філімонова, б'юті-експерт, президент конкурсу "Міс Україна Всесвіт"
- Юрий Сугак, головний редактор телеканалу "Україна", заслужений журналіст з 2008 року, провідний медіа-тренер
Що відомо про конкурс "Міс Україна Всесвіт"?
Конкурс "Міс Україна Всесвіт" існує з 2006 року і щорічно проходить в Україні під егідою конкурсу краси "Міс Всесвіт". Його власниками і організаторами є велика американська корпорація WME | IMG.
У 2019 переможницею конкурсу "Міс Україна Всесвіт" стала Анастасія Суббота.
Титул "Міс Україна Всесвіт 2020", рішенням глави конкурсу Анни Філімонової і Оргкомітету "Міс Україна Всесвіт", був переданий "I віце-міс Україна Всесвіт 2010" киянці Єлизаветі Ястремській.
Дівчина представила Україну на конкурсі "Міс Всесвіт 2020". У зв'язку з пандемією COVID-19, проведення фіналу конкурсу "Міс Всесвіт 2020" було перенесено на першу половину 2021 року. В цьому році поки що не було відомо про будь-які зміни на конкурсі через пандемію.
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