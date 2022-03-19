ТНМК та KOZAK SYSTEM пообіцяли матерям українських солдатів, що все буде добре: прем'єра пісні "Мамо"

Артисти презентували пісню-обіцянку. Ми продовжуємо вірити: все справді буде добре!

Новый трек - пісня-обіцянка українським матерям / Фото: пресслужба

З 24 лютого Україна живе у новій реальності: під вибухами та із жорстокістю російських окупантів. Звичний світ уже ніколи не буде таким, як раніше, війна торкнулася кожного українця. Але тепер наше суспільство дуже згуртувалося і всі разом ми захищаємо рідну землю – кожен на своєму фронті. Сили ЗСУ та тероборони – наші герої, вони ті, хто передовсім заважає РФ знищити все українське. І ми впевнені у своїй перемозі, адже за нами правда. Оптимізму додає новий спільний трек ТНМК і KOZAK SYSTEM.

ТНМК разом з українським гуртом KOZAK SYSTEM презентує сингл "Мамо", який зараз потрібен для підтримки бойового духу. Ця пісня розповідає, як український солдат повертається додому лише на один день і обіцяє мамі, що все буде добре.

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Фоззі так коментує новинку:

"Рік тому Іван Леньо з KOZAK SYSTEM запропонував зробити цей трек, наче оповідь про розмову військового з мамою – на старій кухні, за столом, затягнутим давньою клейонкою. Ця картина одразу жваво поставала перед очима. Ми зробили окрему версію, переписавши текст та змінивши аранжування. І тепер, рік потому, з’ясувалося, що й весна холодна, і війна значно ближче, ніж раніше – раптом кожне слово в цій пісні набуло додаткової ваги. Рік тому ніхто не міг знати, що текст цієї пісні стане настільки реальним. Але ми точно повернемося переможцями після бою – це вже інша Україна. Й інший світ.

Фагот додає:

Коли я продюсував цей трек, мені в деяких місцях відчулося замість кіка (акустичної бочки. – Ред.) використати звук пострілу гармати. Не міг тоді я знати що ця звукова метафора дуже скоро стане для всіх нас суворою реальністю.

Іван Леньо запевняє українських мам, що все буде добре: ворог буде розбитий, а наші солдати повернуться додому.

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Сьогодні вся країна, всі сини й доньки встали на захист нашої Незалежності, встали на захист нашого народу. І кожна Мама зараз сидить вдома, хвилюється і чекає звісток, але ми можемо запевнити наших мам, що ми повернемося живі. Ворог буде розбитий. Нашим хлопцям та дівчатам, їхнім мамам і татам. Слава Україні!

Із задоволенням пропонуємо оцінити новинку!

Текст пісні ТНМК та KOZAK SYSTEM "Мамо"

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

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Мамо. Мамо. Там, де я буду, краще помовчати

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, на війні, у нас краще помовчати

Налий мені чаю, мам. Я вже поставив чайник

Так добре, що сьогодні ти лишилась вдома

А пам‘ятаєш, як давним-давно, за цим столом, га?

Мене сварила ти за теорему Піфагора?

А я, як завжди, втикав й ніби за вікно втікав

Очі ховав і удавав, що ніби розумію

Сам, звичайно, думав тільки про дівчат

Гадав собі, що сам вже все знаю. Вже вмію

А тато на балконі теж тоді під ніс бурчав

Й ледацюгою називав мене, авжеж

А сам вночі сидів, збирав наш перший комп

І пролетіла школа, як фанєра над Дніпром

Та знаєш, мам, тепер я вдячний вам

Ви вірили у мене більше, ніж я сам

Я знаю, ви потрохи вже пишаєтеся мною

Я це тримаю у собі. І над собою

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, де я буду, краще помовчати

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, на війні, у нас краще помовчати

Налий чогось міцніше, мам. Холодно мені

Сьогодні можна, лий. Хоча іще не вечір

Пробач, будь ласка, я тоді звалив

Все на твої тендітні плечі. Хоча вони міцні

І не питай мене, де далі буду я

Краще спитай – чи маю теплі речі? Маю

Чи не голодний? Ні! І я вдягаю шапку навіть навесні

Бо люта холоднеча настає під вечір

А татові ти передай, що його син

Пішов туди, де світло поділяється на чорне і на біле

Де захищаєш від дебіла

Всіх, кого колись любив

Де вся земля почервоніла

Ну-ну, не плач, ніхто ж нічого не накоїв

Я знову повернуся, переможцем після бою

Ми там давно не граємось в героїв

Їх, взагалі-то, не існує, в порівнянні із тобою

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, де я буду, краще помовчати

Мамо. Мамо. Ти не хвилюйся, я буду писати

Мамо. Мамо. Там, на війні, у нас краще помовчати

Краще помовчати

Краще помовчати.

Зазначимо, нині учасники груп ТНМК та KOZAK SYSTEM вступили до лав територіальної оборони та займаються волонтерською діяльністю. А мами трьох учасників ТНМК все ще перебувають у Харкові.

Фагот та Іван Леньо / Фото: пресслужба

Також нагадаємо, що раніше ми ділилися порцією музичного натхнення і від інших українських артистів, які у цей непростий час – як ковток свіжого повітря.

Гурт Go_A випустив новий трек Kalyna, також ми публікували хіти від Насті Каменських, зіркового дуету TamerlanAlena, співачки Наталії Могилевської, улюбленця публіки Олега Винника, римейк "Я Солдат" від Сергія Бабкіна.

Дорогі українці, зберігаймо спокій, підтримуймо одне одного та допомагаймо! Наша армія дає гідну відсіч ворогові – віримо у ЗСУ!

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