Тодоренко поскаржилася на складні перші місяці життя в Москві

Особливо важкими для Регіни Тодоренко були перші місяці в Москві. Гонорарів ще не було, вона жила в передмісті.
Як зізналася телеведуча в InstaStories, в її орендованій квартирі не було навіть шафи і ліжка. Вона спала на матраці.
Незважаючи на складності, Регіна продовжувала працювати і мріяла про вдалу кар'єру. Вже незабаром телеведуча отримала перший великий гонорар в Москві – 250 тисяч рублів (приблизно 91 тисяча гривень).
У 2015 році в метро я везла свій гонорар за сольний концерт в конверті, загорнутий в чорний целофановий пакет, і плакала. Не могла повірити, що можу стільки заробляти, – розповіла Регіна Тодоренко.
Вона зазначила, що розрахувалася зі своєю командою, а решту грошей зберігала в конверті кілька років.
Трохи пізніше телеведуча витратила цей гонорар на поїздку з сином до Італії.
Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренко для програми "Зірковий шлях":
Читайте інші новини про телеведучу:
- Регіна Тодоренко поділилася лайфхаком, як мамам їхати у справах без істерик дітей
- Регіна Тодоренко виконала свою мрію, пов'язану з серіалом "Секс і місто".