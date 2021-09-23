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Тодоренко поскаржилася на складні перші місяці життя в Москві

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
23 вересня, 07:30
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Регіна Тодоренко вже довгий час живе і працює в Москві. Але як зізналася телеведуча, переїзд дався їй важко
Регіна Тодоренко розповіла про життя в Москві
Регіна Тодоренко розповіла про життя в Москві / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Особливо важкими для Регіни Тодоренко були перші місяці в Москві. Гонорарів ще не було, вона жила в передмісті.

Як зізналася телеведуча в InstaStories, в її орендованій квартирі не було навіть шафи і ліжка. Вона спала на матраці.

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Незважаючи на складності, Регіна продовжувала працювати і мріяла про вдалу кар'єру. Вже незабаром телеведуча отримала перший великий гонорар в Москві – 250 тисяч рублів (приблизно 91 тисяча гривень).

У 2015 році в метро я везла свій гонорар за сольний концерт в конверті, загорнутий в чорний целофановий пакет, і плакала. Не могла повірити, що можу стільки заробляти, – розповіла Регіна Тодоренко.

Вона зазначила, що розрахувалася зі своєю командою, а решту грошей зберігала в конверті кілька років.

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Трохи пізніше телеведуча витратила цей гонорар на поїздку з сином до Італії.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренко для програми "Зірковий шлях":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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