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Регіні Тодоренко хотіли оформити інвалідність через проблеми з хребтом

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"
28 жовтня, 07:45
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Нещодавно Регіна Тодоренко заявила про те, що йде з Instagram. Але довго без соцмереж вона не змогла. Вже за кілька днів телеведуча опублікувала пост і розповіла про проблеми з хребтом
/ Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко раніше вже зізнавалася, що з дитинства живе з моторошними болями у спині . Тепер телеведуча вирішила докладніше розповісти свою історію.

Ще у 14 років їй діагностували складний ступінь сколіозу.

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Інвалідність оформляти будете? Отримайте пенсію, щомісячні доплати, податкові послаблення, допомогу, – згадала слова лікаря телеведуча.

Регіна Тодоренко розповіла про проблеми зі здоров'ям
Регіна Тодоренко розповіла про проблеми зі здоров'ям / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіні призначили лікування, ЛФК, операцію із використанням у хребет 24-х шурупів та штифтів. Потім була тривала реабілітація. Ризик того, що Тодоренко не стане на ноги, був високий.

Телеведуча почала проходити обстеження у різних лікарів.

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Я – підліток, у мене перші ознаки молочних залоз, а я стою без одягу, звичайно, у присутності мами та, звичайно, з незадоволеним обличчям. Мене оглядають, обмацують і чіпають холодними руками чужі чоловіки, жінки, хоч і лікарі. Я ледве стримуюсь, але лікування необхідне, – згадала Регіна.

15 років Тодоренко мовчала про свої проблеми зі здоров'ям. Вона боялася здатися слабкою і не такою, як усі.

Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Коли Регіна стала телеведучою відомого тревел-шоу, вона усвідомлено робила речі, які їй протипоказані – носила взуття на високих підборах, стрибала з парашутом, займалася серфінгом, фігурним катанням, витримувала 20-годинні перельоти у незручній позі.

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Телеведуча навчилася жити із болями у спині.

За таким принципом я живу багато років: мені не можна, а я йду всупереч усім заборонам. Я, правда, не знаю, що таке жити без болю у спині, – написала Регіна.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренка для програми "Зірковий шлях":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка розділу "Зірки"

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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