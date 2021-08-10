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Тодоренко зізналася, що Топалов допоміг їй впоратися з комплексами: Він приймає мене будь-якою

Еліна Пелешенко Еліна Пелешенко Редакторка
10 серпня, 07:44
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Регіна Тодоренко продовжує ділитися одкровеннями. Тільки недавно популярна телеведуча почала опрацьовувати власні комплекси
Регіна Тодоренко розповіла, як впоралася з комплексами
Регіна Тодоренко розповіла, як впоралася з комплексами / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Комплекси є у всіх і зірки не виняток. Раніше Регіна Тодоренко розповідала , що соромилася зйомок в купальниках через свою не ідеальною шкіри і маленькі груди . Але тепер ці комплекси в минулому. Полюбити себе Регіні Тодоренко допомогли близькі і чоловік Влад Топалов.

Потрібно сказати спасибі моїм батькам, які вселяли мены впевненість в собі. Поступово від комплексів мене почав рятувати і мій чоловік. Я зрозуміла що він приймає мене будь-якою, а значить, і світ може прийняти мене такою, яка я є, – сказала телеведуча в інтерв'ю АіФ.

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Регіна Тодоренко розповіла, як Влад Топалов допоміг їй впоратися с комплексами
Регіна Тодоренко розповіла, як Влад Топалов допоміг їй впоратися с комплексами / Фото: instagram.com/vladtopalovofficial

Регіна зізналася, що зараз задоволена своїм тілом і фігурою. Завдяки спорту телеведучої вдалося повернутися в форму, в якій не була вже багато років.

В останній раз я стільки важила в 24 роки, коли дуже багато займалася танцями і йогою. А відносно недавно в моєму житті з'явилося фігурне катання. І можу сказати, що заняття на льоду сприяють поліпшенню не тільки фізичного стану, а й ментального, – сказала Регіна.

Дивіться ексклюзивне інтерв'ю Регіни Тодоренко для програми "Зірковий шлях":

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Еліна Пелешенко
Еліна Пелешенко Редакторка

Закінчила Київський національний лінгвістичний університет за спеціальністю "перекладач іспанської мови", але завжди була цікава сфера медіа. В журналістиці 3 роки. Раніше писала для видань Clutch і Ivona.bigmir.net.

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