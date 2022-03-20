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Тодоренко заспівала пісню-протест, але видалила коментарі, коли їй нагадали про війну в Україні

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20 березня, 22:56
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Одеситка Регіна Тодоренко продовжує мовчати про напад Росії на Україну
Регіна Тодоренко продовжує мовчати про війну в Україні
Регіна Тодоренко продовжує мовчати про війну в Україні / Фото: instagram.com/reginatodorenko

Регіна Тодоренко, яка підтвердила другу вагітність , дуже переживає за свою кар'єру в Росії, тому не поспішає говорити про російську агресію У себе в Instagram телеведуча, розповідаючи про війну в Україні, написала, що до будинку її батьків прийшла біда . Але що Росія напала на Україну не стала говорити.

Цього разу Тодоренко опублікувала у себе в Instagram пісню-протест Zombie ірландського рок-гурту The Cranberries. Про війну, звичайно, ані слова.

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Музика завжди звучить більш переконливо, – підписала коротко публікацію телеведуча.

Реакція українських підписників не забарилася. У коментарях Регіні нагадали про війну у її рідній країні.

  • В Одесі сирени щоночі. Регіно, чому ти мовчиш?
  • Регіна, ми у вас дуже розчаровані! У звичайний час співаєте про своє кохання до Одеси, а зараз що?
  • Регіна, переконливо звучать слова через рот! Коли ситуацію в Україні називають війною! Війною, яку розв'язала Росія. Жахливо, що ви українка і не можете говорити про це. Слава Україні!
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram
Скріншот: Instagram

Регіна Тодоренко відреагувала на коментарі – вона видалила все, що їй написали і закрила можливість коментувати публікацію.

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Скріншот: Instagram

Українські зірки вже критикують публікації Регіни Тодоренко. Даша Астаф'єва не стала мовчати, коли телеведуча стала показувати в Instagram розбір гардероба.

До слова, не лише ці публікації Тодоренка дивують. Раніше вона радила не читати жодних новин, а думати про гарне. А також рекомендувала подивитися фільм про війну

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