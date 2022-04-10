Тодоренко знову зганьбилася: Серга після звинувачень у хайпі показав реальне листування з нею

Співак та телеведучий прокоментував слова Регіни Тодоренко, що він не відповідає на її повідомлення

Коля Серга відповів Регіні Тодоренко / Фото: Instagram

Днями Регіна Тодоренко спробувала знову виправдатися за мовчання навіть звинуватила Колю Сергу у хайпі , Оскільки він в одному з інтерв'ю розповів про смерть її колишнього коханого. Але щось пішло не так, і телеведуча знову зганьбилася.

Вона у себе в Stories опублікувала листування і заявила, що Коля ігнорує її повідомлення. Серга, який зараз служить у ЗСУ, відповів на звинувачення телеведучий та показав відповіді на повідомлення Регіни.

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Скріншот: Instagram

Скріншот: Instagram

Артист припустив, що Регіна Тодоренко заблокувала його або це алгоритми Instagram, але тепер телеведуча вирішила вдавати з себе жертву.

Це не змінює мого ставлення до Регіни, внаслідок її позиції стосовно України та всіх тих жахів, що витворює Росія, але створює додаткові питання.

Скріншот: Instagram

До слова, днями Регіна пояснила, чому вона не буде говорити про напад Росії . Все через те, що вони з її чоловіком Владом Топаловим не можуть порозумітися у питаннях війни в Україні.

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