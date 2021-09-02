Тоня Матвієнко пережила кризу середнього віку: "Я набрала зайву вагу за цей рік"

Популярна співачка Тоня Матвієнко стала суддею масштабного талант-шоу "Співають всі!" на телеканалі "Україна". За лаштунками артистка зізналася, що не так давно пережила стрес

Тоня Матвієнко розповіла про кризу середнього віку / Фото: пресслужба

Зірковий експерт грандіозного шоу "Співають всі!" Тоня Матвієнко, яку нагородили орденом "За розбудову України", нещодавно відсвяткувала ювілей. Саме це і стало причиною невеликої кризи в житті артистки.

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Тоня Матвієнко поділилася, що допомогло їй вийти зі стану депресії.

Мені виповнилось 40 років, що викликало невеликий стрес. Мені здається, що кожна жінка переживає цей момент. Пам'ятаю, коли я відзначала 30 років, то мені теж було трошки важко прийняти свій вік. Ще я набрала зайву вагу за цей рік, через що з'явилось легке відчуття неприйняття себе. Але потім я зайнялась спортом і сіла на дієту. Коли робиш щось хороше, щоб змінитись, то і ставлення до себе стає кращим: починаєш любити і приймати себе такою, яка ти є, – зізналася співачка Тоня Матвієнко на знімальному майданчику телеканалу "Україна".

За словами артистки, їй було досить складно прийняти свій вік і на це є свої причини.

У мене натура така: я відчуваю себе дівчиськом і завжди була такою. А тут раптом мені кажуть: "жінка". І я думаю: "Ну як так?!" (Сміється) Тому виникало багато філософських питань з цього приводу, – розповіла зірка.

Попри це Тоні Матвієнко вдалося швидко "виринути" із цього стану навіть без порад психологів. Адже артистка знає, що саме спричинило цей стан.

Стаєш старшою і відчуваєш, що ще багато чого потрібно зробити. Це комплекс відмінниці. У моєму випадку все повинно бути чітко і правильно. Але, з іншого боку, мені таке ставлення до себе допомагало досягати чогось у житті, – прокоментувала суддя шоу "Співають всі!" Тоня Матвієнко.

Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко / Фото: прес-служба

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Як повідомлялося раніше, розважальний проєкт за британським форматом All Together Now вперше вийшов на телеканалі BBC у 2018 році і за короткий час здобув популярність серед глядачів майже двох десятків країн світу. Серед них: Італія, Франція, Австралія, Нідерланди, Бразилія, Данія, Польща та інші. Україна стала вісімнадцятою країною, у якій виходить це музичне шоу. Два перші випуски шоу на каналі "Україна" вже подивились 5 687 515 глядачів*, випуск, який глядачі побачили минулих вихідних став кращою програмою дня на українському ТБ**.

Дивіться новий випуск грандіозного шоу "Співають всі!" у суботу, 11 вересня, о 21:00 на телеканалі "Україна".

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Більш детально про перший випуск шоу "Співають всі" дізнайтеся в ролику:

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