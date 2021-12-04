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Тоня Матвієнко прокоментувала розлучення батьків: Втомились вони одне від одного

Анастасія Рогожінська Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"
4 грудня, 16:15
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У Мережі ходять чутки, що Ніна Матвієнко розлучилась із чоловіком. Сама ж артистка спростовує цю інформацію. А що ж каже донька знаменитості Тоня – читайте у матеріалі
Тоня Матвієнко висловилася щодо розлучення батьків Ніни Матвієнко та Петра Гончара.
Тоня Матвієнко висловилася щодо розлучення батьків Ніни Матвієнко та Петра Гончара. / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Співачка Тоня Матвієнко вперше прокоментувала розлучення Ніни Матвієнко та Петра Гончара. За її словами, зараз потрібно дати батькам побути на самоті.

Водночас Матвієнко пояснила, що офіційно батьки не розлучені, вони просто розійшлися та живуть окремо.

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Вони не розлучились, щоб так офіційно. Вони розійшлися. Ну втомились вони одне від одного. Це ж нормально. Дорослі люди, самі вирішують. Все-таки прожили 40 років, виростили трьох дітей, – розповіла зірка у коментарі "Зірковому шляху".

Цьогоріч шлюбу Ніни Матвієнко та Петра Гончара виповнилося 50 років.
Цьогоріч шлюбу Ніни Матвієнко та Петра Гончара виповнилося 50 років. / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Тоня зізналась, що ставиться до цієї ситуації цілком нормально.

Хай побудуть одні. Я нормально ставлюсь. Якщо їм спокійніше один без одного, це ж краще, ніж коли є сварки, дратування один від одного. Люди хочуть побути в спокої, самим для себе пожити, – пояснює Антоніна.

Раніше Ніна Матвієнко повідомляла, що не збирається офіційно розлучатися – вони з чоловіком просто планують жити окремо. Так, Петро Гончар живе на дачі, а артистка – у будинку разом із дочкою та зятем Арсеном Мірзояном.

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До речі, Арсен та Тоня купили квартиру, де влаштовуватимуть власне гніздечко. За словами співака, "квартиру купили, але ремонт там ще не робили".

Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян переїжджають від Ніни Матвієнко
Тоня Матвієнко та Арсен Мірзоян переїжджають від Ніни Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Сама ж Тоня уточнила, що документів на житло вони наразі не отримали.

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Там така ситуація. Це новий будинок, і він ще добудовується. Офіційно вони нам його ще не віддали. Дуже затяжний процес виявився. Спочатку обіцяли одне, потім – інше. Ми взагалі сподіваємося, хоч би це все ще сталося, – зізналася артистка.

Дивіться, як Даніель Салем ходив у гості до Тоні Матвієнко та Арсена Мірзояна:

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Анастасія Рогожінська
Анастасія Рогожінська Редакторка проєкту "Зірки"

У медіа з 2020 року. Писала для Gazeta.ua та Фактів ICTV. Слідкую за подіями у світі шоу-бізнесу та культури.  Навчаюсь у ЛНУ ім. Франка за спеціальністю журналістика. Живу у Чернігові. Люблю книги, кіно, активний відпочинок та свою роботу.

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