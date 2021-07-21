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Тоня Матвієнко заміксувала голос Ніни Матвієнко і показала унікальні сімейні відеоархіви

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
21 липня, 12:40
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Дочка української співачки Ніни Матвієнко представила незвичайне відео – вона заміксувала голос своєї мами в чарівний трек
Тоня і Ніна Матвієнко
Тоня і Ніна Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Співачка Тоня Матвієнко, яка показала сімейне фото з дітьми Арсена Мірзояна від першого шлюбу, спеціально для своєї мами створила аудіороботу. Зірка зробила мікс, який об'єднала з сімейними відеоархівами. На деяких кадрах з'являється і сама Тоня.

Останнім часом зірки все більше демонструють свої фото без фільтрів і показують своє життя без прикрас. Це перетворилося вже в глобальний тренд, який підтримали й українки, які позували на дивовижних знімках без макіяжу.

Зворушливим роликом Тоня Матвієнко поділилася в Instagram.

Надихнувшись треком Duck Sauce – Barbra Streisand, вирішила присвятити трек мамі "Ніна Матвієнко". Вдячна кожному, хто вніс свій вклад і свою творчість в цю роботу. На відео вся моя сім'я і я, – написала Тоня Матвієнко.

Шанувальники дізналися в маленькій дівчинці, яка танцює, Тоню.

"Клас. На відео дівчинка, яка танцює, схожа на маленьку Ніну. Це ж ви, Тоня?", – запитали у співачки.

"Так, це я", – зізналася Тоня Матвієнко.

Скріншот Instagram

Дивіться також в ролику, як Тоня Матвієнко та її чоловік Арсен Мірзоян формують сімейний бюджет:

Раніше Тоня Матвієнко згадала, як вони з Арсеном Мірзояном розписалися.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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