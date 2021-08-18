Тоню Матвієнко нагородили орденом "За розбудову України" (фото)

Дочка народної артистки України Ніни Матвієнко, співачка Тоня Матвієнко, яка раніше зізналася, чому вони з Арсеном Мірзояном досі живуть з батьками, отримала орден "За розбудову України". Цей знак народної пошани вручається за високу національну гідність, відданість справі та особистий внесок у розвиток української державності.
Такими новинами співачка поділилася у своєму Instagram-акаунті.
Надзвичайно приємно отримати орден "За розбудову України"! Дякую Міжнародному громадському об’єднанню "Асамблея ділових кіл" за відзнаку перед Батьківщиною! – написала Тоня Матвієнко.
У Сторіс Тоня Матвієнко показала кадри з самої церемонії.
Одними з перших Тоню Матвієнко привітали її колеги – Наталка Карпа, Оля Цибульська, і, звісно ж, чоловік – Арсен Мірзоян.
Уже через кілька днів Тоня Матвієнко разом із іншими українськими артистами виступить на шоу до Дня Незалежності України на "Олімпійському".
Як Тоня Матвієнко та її чоловік Арсен Мірзоян формують сімейний бюджет – дивіться в ролику:
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