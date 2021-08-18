Тоню Матвієнко нагородили орденом "За розбудову України" (фото)

До 30-річчя незалежності України в Парадній резиденції Президента України – Малому Маріїнському палаці – відбулася церемонія нагородження за програмою "Лідери XXI століття"

Тоня Матвієнко отримала орден "За розбудову України" / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Дочка народної артистки України Ніни Матвієнко, співачка Тоня Матвієнко, яка раніше зізналася, чому вони з Арсеном Мірзояном досі живуть з батьками, отримала орден "За розбудову України". Цей знак народної пошани вручається за високу національну гідність, відданість справі та особистий внесок у розвиток української державності.

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Такими новинами співачка поділилася у своєму Instagram-акаунті.

Надзвичайно приємно отримати орден "За розбудову України"! Дякую Міжнародному громадському об’єднанню "Асамблея ділових кіл" за відзнаку перед Батьківщиною! – написала Тоня Матвієнко.

Тоня Матвієнко показала орден, яким її нагородила "Асамблея ділових кіл" / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

У Сторіс Тоня Матвієнко показала кадри з самої церемонії.

Тоня Матвієнко на церемонії нагородження в Маріїнському палаці / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

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Одними з перших Тоню Матвієнко привітали її колеги – Наталка Карпа, Оля Цибульська, і, звісно ж, чоловік – Арсен Мірзоян.

Скріншот Instagram

Уже через кілька днів Тоня Матвієнко разом із іншими українськими артистами виступить на шоу до Дня Незалежності України на "Олімпійському".

Як Тоня Матвієнко та її чоловік Арсен Мірзоян формують сімейний бюджет – дивіться в ролику:

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