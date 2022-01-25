ТОП-5 гарячих фото Даніеля Салема, побачивши які, ви у нього закохаєтеся

Сьогодні ведучий телеканалу "Україна" святкує день народження

Даніелю Салему – 38! / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

Даніелю Салему – 38! По-перше, він актор, по-друге – ресторатор, по-третє, ведучий програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна".

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Нагадаємо, що раніше Даніель Салем ледь не втратив нирку через парі з Анітою Луценко.

Даніель Салем святкує день народження / Фото: instagram.com/shooting_for_emotions

Перш ніж потрапити на телебачення, Даніель змінив кілька професій. Після армії він хотів пов'язати свою долю з військовою службою, та незабаром розчарувався у професії мрії.

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Ведучий "Зіркового шляху" Даніель Салем / Фото: instagram.com/shooting_for_emotions

Салем народився в Одесі, а коли йому виповнилося шість років, вони з сім'єю переїхали в Бейрут на батьківщину батька. Там життя було несолодке. У вісім років Даніель уже працював, аби прогодувати сім'ю.

Даніель Салем / Фото: instagram.com/oryol.karyna

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В Україну він повернувся, коли йому було 19 років. Для роботи мрії – на телебаченні – вивчив українську.

Даніель Салем вивчив українську, щоб працювати на телебаченні / Фото: instagram.com/oryol.karyna

Даніель завжди мріяв реалізувати себе як вокаліст. Він брав участь у шоу "Голос країни-10" та був у команді Тіни Кароль. А ще брав участь у "Танцях зі зірками".

Даніель брав участь у "Танцях зі зірками" / Фото: instagram.com/tanci1plus1

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