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ТОП-5 ролей легендарної Ади Роговцевої. Сьогодні акторці 84 роки

Даріна Алєксєєва Даріна Алєксєєва Редакторка
16 липня, 10:02
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Акторка зіграла проникливі, чуттєві, комедійні та драматичні ролі

Сьогодні, 16 липня легендарна українська акторка Ада Миколаївна Роговцева, яка знімається в новій комедії DZIDZIO, святкує своє 83-річчя. Навіть зараз акторка продовжує активну діяльність в кіно і грати в театрі. Щоб відсвяткувати день народження разом з живою легендою, LIfe Сьогодні згадують найяскравіші її ролі в традиційній добірці.

"Лесная песня" (1961)

Ада Роговцева у фільмі "Лісова пісня"
Ада Роговцева у фільмі "Лісова пісня" / Фото: kino-teatr.ru

У однойменній драмі-феєрії української письменниці Лесі Українки Ада Роговцева зіграла польову русалоньку, ну а головну роль у фільмі виконала актриса Раїса Недашківська.

"Салют, Мария!" (1970)

Ада Роговцева, кадр з фільму "Салют, Маріє!
Ада Роговцева, кадр з фільму "Салют, Маріє!" / Фото: kino-teatr.ru

Образ підпільниці часів громадянської війни, яка закохалася в іспанського матроса, у фільмі відомого "Салют, Мария!" режисера Йосипа Хейфиця приніс актрисі нагороду за найкращу жіночу роль Московського міжнародного кінофестивалю. Після прем'єри стрічки за опитуванням журналу "Радянський екран" Роговцеву визнали найкращою актрисою країни.

"Вечный зов" (1973)

Кадр з фільму "Вечный зов"
Кадр з фільму "Вечный зов" / Фото: kino-teatr.ru

В тренді

У 36 років актриса закріпила популярність, зігравши в легендарному радянському серіалі за однойменним романом Анатолія Іванова. 19 серій телепроєкту виходили протягом 10 років – з 1973 по 1983 рік. У цій історії про сім'ю Савельєвих, на чию долю випали три війни, революція і становлення нового ладу в країні, Роговцева майстерно втілила роль Анни Кафтанової, дружини Федора Савельєва.

"Девять жизней Нестора Махно" (2006)

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Ада Роговцева
Кадр з фільму "Дев'ять життів Нестора Махна"

Кінокритики і глядачі обожнюють цю роботу актриси, де Ада зіграла роль матері відомого революціонера. Сумні очі Роговцевої, які дивляться на нас з екрану, багато про що говорять – за два роки до цих зйомок вона втратила коханого чоловіка, з яким пройшла всі кола пекла після його важкої хвороби.

"Мужчины есть мужчины" (1985)

Ада Роговцева у фільмі "Чоловіки є чоловіки"
Ада Роговцева у фільмі "Чоловіки є чоловіки" / Фото: kino-teatr.ru

Для ролі директорки в чудовому дитячому фільмі Аду Миколаївну навмисне зістарили – сиве волосся і зморшки, окуляри в масивній оправі і суворий погляд.

Раніше ми робили огляд фільму "Чорна вдова" зі Скарлетт Йоханссон.

Даріна Алєксєєва
Даріна Алєксєєва Редакторка

Автор текстів lifestyle-тематики і сценарист з досвідом роботи понад 5 років. Раніше працювала редактором сайту телеканалу "Україна", сценаристом відомих телевізійних проектів, кількох короткометражних фільмів. На даний момент допомагає читачам бути в курсі всіх головних подій у світі кіно і ТБ, пише про культурні події та розваги.

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