"Тут вона ще Таня": дивіться рідкісне архівне фото Тіни Кароль із сім'єю

Тіна Кароль неодноразово ділилася архівними знімками в соцмережах. Цього разу в Мережі з'явилося фото артистки з її батьками та братом

Тіна Кароль показала архівне фото з батьками та братом / Фото: instagram.com/_fantina

Ім'я Тіни Кароль при народженні – Тетяна Ліберман. Наразі співачка і за паспортом давно Тіна. Проте на фото, яке артистка показала в соц мережі – вона, як висловилися її фани, ще Таня.

Нещодавно стало відомо, що 67-річний батько артистки Григорій Ліберман вирішив залишитися на Батьківщині та захищати її від російських окупантів.

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Тіна Кароль з батьками та братом

На фан-сторінці артистки в Instagram шанувальники Тіни залишили десятки коментарів:

Тут вона ще Таня. Дуже гарна родина. Нехай Бог усіх зберігає у ці важкі часи.

Красиві всі, дружні та порядні – Тіна та сім'я.

Добре, поки всі разом, непереможні!

Такі милі та рідні!

Скріншот: Instagram

Сама Тіна Кароль зараз активно гастролює світом – вона дає благодійні концерти та розповідає правду про війну на її Батьківщині. Зірка зізналася, що не знає, коли побачить тата і всю сім'ю та друзів.

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Там ( в Україні – Ред.) живе моя сім'я та вся моя творча команда. Вони чекають на мене. Звичайно, я не знаю, коли зможу їх побачити. Що вони відчувають? Гнів та жах. Але вони продовжують жити, попри все, – пояснила артистка.

Нещодавно Тіна Кароль їздила до Японії і побувала в Хіросімі.