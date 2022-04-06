У Алана Бадоєва перевернулося життя з ніг на голову після різанини у Бучі: "Це втоплені в крові виродки"

Режисер ледь стримував сльози, говорячи про вбитих рашистами невинних людей на Києвщині

Алан Бадоєв шкодує, що вважав себе "людиною світу" / Фото: instagram.com/alanbadoev

Весь світ шокованим тим, що лишив після себе цинічний "рускій мір" біля Києва – смерть, руїни та жах. З приводу цього вирішив висловитись й кліпмейкер Алан Бадоєв.

Гуляючи порожньою столицею, Бадоєв зазначив, що ніколи не міг собі уявити всього того, що скоїли російський окупанти на нашій землі.

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Вже два дні я ходжу Києвом і просто рятую собе від неймовірної депресії, бо бачу людей, вони ходять на вулицях, продовжують жити. Але складно ходити вулицями, після побаченого у Бучі. Це за межами таго, що ми могли бачити у фільмах. Я хочу щоб у людей, які це зробили, віднялися руки та ноги, – емоційно висловився режисер.

Алан Бадоєв назвав російських військових – абсолютними нелюдьми та втопленими в крові виродками. Як зазначив режисер, таке зло обов'язково має бути покарано.

Окрім того, Бадоєв шкодує, що раніше не ділив людей на чужих і своїх і вважав себе "людиною світу".

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Доживши до 41 року, я ніколи не ділив людей на чужих і своїх, для мене був важливим талант, без кордонів, без національностей і себе вважав людиною світу. Як же сильно я помилявся, як багато часу я витратив не туди, – написав Бадоєв в соцмережі.

Режисер наголосив, що поки він живий – то щодня виправлятиме цю помилку і всі свої сили спрямовуватиме на те, щоби ніхто у світі не забув про ці дні війни.

Раніше ми повідомляли про те, що у Макса Барських зросла ненависть до росіян після звірств у Бучі.