Зірки
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?

Eurovision 2022

Ріанна народила

Реаліті Сассекських

Stefania по-литовськи

Степан у Каннах

Брежнєва та фури
СЬОГОДНІ Зірки Українські

В Алана Бадоєва померла мама: твій ніжний голос зараз звучить у мене в голові

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
20 травня, 16:54
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Знаменитий український кліпмейкер та режисер поділився сумною новиною у соцмережах
Алан Бадоєв втратив матір
Алан Бадоєв втратив матір

На своїй сторінці у Instagram Алан Бадоєв, який раніше поділився враженнями про Бучу, розмістив чорно-білий портрет матері – Бадоєвої Антоніни Іванівни, а також ще кілька кадрів із мамою. Знімки Бадоєв супроводив зворушливим повідомленням:

Для всіх близьких Тонечка. Я приймаю це і всім серцем, дякую за безмежне кохання, яке подарувала, якому навчила.
Мамочко ти була сильна, смілива, віддана, вродлива і душею, і тілом жінка. Твій ніжний голос зараз звучить у мене в голові. Як ти будила до школи. Як кликала їсти з вікна сьомого поверху, намагаючись з вулиці заманити додому. Як заспокоювала у хвилини моєї слабкості. Я пам'ятаю всі твої пісні, під які засинав на руках. Я дуже люблю тебе. Мамочко, ти подарувала стільки щастя та тепла, – пише Бадоєв.

Реклама

У коментарях до посту Алану висловили співчуття тисячі його підписників, серед яких виявились і українські знаменитості – співачки Джамала та Міша Романова, а також фотограф Соня Плакидюк.

Скріншот: Instagram

Пізніше Алан опублікував ще один архівний знімок із мамою:

Маленький Алан Бадоєв із мамою
Маленький Алан Бадоєв із мамою

Реклама

Раніше Алан Бадоєв розкритикував Поліну Гагаріну за виступ на шабаші пропаганди у "Лужниках".

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Team Lead Зірки Сьогодні

В журналістиці з 2017 року. Раніше працювала кореспондентом прес-служби Нового каналу. Закінчила Інститут міжнародних відносин НАУ. За фахом - аналітик консолідованої інформації, перекладач.

Більше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Все про зірок
Показати більше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!
Тепер не разом
Зірки, які нещодавно розлучилися
1
Тіш Сайрус та Біллі Рей Тіш Сайрус та Біллі Рей
28 лет
2
Джейсон Момоа та Ліза Боне Джейсон Момоа та Ліза Боне
16 лет
3
Надя Дорофєєва та Вова Дантес Надя Дорофєєва та Вова Дантес
10 лет
4
Дар'я та Михайло Кацуріни Дар'я та Михайло Кацуріни
7 лет
5
Дмитро Ступка та Поліна Логунова Дмитро Ступка та Поліна Логунова
6 лет
6
Моргенштерн і Ділара Моргенштерн і Ділара
5 лет
7
Роман Сасанчин та Іванна Роман Сасанчин та Іванна
2 года
Чому розійшлися?
Що з королевою?
Єлизавета II пропустила важливу подію
Чому всі хвилюються?
Insta News
Річард Гір – з нами!
Актор продає свій Jaguar

Гроші підуть у фонди, які допомагають Україні

Вона сказала "так"
Іраклі Макацарія одружується!
Обраниця молодша на 17 років!
Хто наречена?
Опитування
Сасекські в Нідерландах
Рідкісна поява на публіці Меган та Гаррі
Більше фото
Цитата дня

Нам потрібні міцні люди із нормальною психікою. Тому зараз важливо їх підтримувати позитивним контентом.

Цитата на segodnya.ua
Анна Трінчер Співачка, блогерка
Чесне інтерв'ю Трінчер
Маленький принц
Як вам новий портрет принца Луї?
Больше фото принца Луї

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Зірки
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти