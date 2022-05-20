В Алана Бадоєва померла мама: твій ніжний голос зараз звучить у мене в голові

Знаменитий український кліпмейкер та режисер поділився сумною новиною у соцмережах

Алан Бадоєв втратив матір

На своїй сторінці у Instagram Алан Бадоєв, який раніше поділився враженнями про Бучу, розмістив чорно-білий портрет матері – Бадоєвої Антоніни Іванівни, а також ще кілька кадрів із мамою. Знімки Бадоєв супроводив зворушливим повідомленням:

Для всіх близьких Тонечка. Я приймаю це і всім серцем, дякую за безмежне кохання, яке подарувала, якому навчила.

Мамочко ти була сильна, смілива, віддана, вродлива і душею, і тілом жінка. Твій ніжний голос зараз звучить у мене в голові. Як ти будила до школи. Як кликала їсти з вікна сьомого поверху, намагаючись з вулиці заманити додому. Як заспокоювала у хвилини моєї слабкості. Я пам'ятаю всі твої пісні, під які засинав на руках. Я дуже люблю тебе. Мамочко, ти подарувала стільки щастя та тепла, – пише Бадоєв.

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У коментарях до посту Алану висловили співчуття тисячі його підписників, серед яких виявились і українські знаменитості – співачки Джамала та Міша Романова, а також фотограф Соня Плакидюк.

Скріншот: Instagram

Пізніше Алан опублікував ще один архівний знімок із мамою:

Маленький Алан Бадоєв із мамою

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Раніше Алан Бадоєв розкритикував Поліну Гагаріну за виступ на шабаші пропаганди у "Лужниках".