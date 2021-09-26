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У Анастасії Приходько тяжко захворів 6-місячний малюк

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"
26 вересня, 09:51
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У співачки троє дітей і наймолодший зараз потребує лікування. Приходько показала зворушливе відео з сином
Дитина Анастасії Приходько тяжко захворіла
Дитина Анастасії Приходько тяжко захворіла / Фото: instagram.com/prykhodko_official

Напередодні наймолодшій дитині Анастасії Приходько виповнилося півроку – співачка народила навесні сина. У своєму профілі в Instagram зіркова мама опублікувала зворушливе відео з малюком і повідомила підписникам про його хворобу.

Нашому малюку вже півроку! Тільки будь здоровий! Тому, що цей бронхіт, хай йому грець! Ти ще такий малюк, а вже так серйозно захворів, – написала в публікації Анастасія Приходько.

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У Анастасії Приходько вже є двоє дітей: у 2010 році вона народила дочку, а в 2015 році – сина. У вересні 2020 року Приходько повінчалася зі своїм чоловіком в церкві.

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Третя дитина з'явилася на світ 25 березня 2021 року. Малюка назвали Лукою. Під час вагітності Приходько вдавалося відвідувати зйомки шоу "Маска" і приховувати це від своєї сім'ї – адже за контрактом всі учасники повинні були тримати в таємниці, що вони беруть участь в проєкті.

Як Анастасія Приходько справляється з трьома дітьми, дивіться в сюжеті:

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Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка розділу "Зірки"

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

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