У Андрія Бєднякова померла мама – вона жила у Маріуполі

Ведучий "Орла та решка" Андрій Бєдняков розповів про трагедію у сім'ї

Андрій Бідняков зізнався, що не зможе попрощатися із мамою / Фото: instagram.com/biedniakov

Андрій Бєдняков лише порадував шанувальників, що його близьким вдалося вибратися з Маріуполя. А за кілька днів повідомив в Instagram про смерть мами.

Мама телеведучого хворіла, і останні дні життя була в комі. Але Бєдняков про це дізнався вже після смерті найближчої людини.

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"Вона вже у комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з'явилася можливість, ми поїхали. Я не хотіла ховати маму біля під'їзду. Як робили це інші", – Бєдняков процитував слова сестри, з якою зміг за час війни поспілкуватися лише двічі.

Мама Андрія Беднякова / Фото: instagram.com/biedniakov

Ведучий "Орла і решки" зазначив, якби не війна та "русский мир", то його мама могла б ще жити.

"Русский мир" – гірше за найстрашнішу хворобу. Гірше раку та Альцгеймера. Ця ідеологія та армія тягне на той світ швидше", – говорить Бєдняков.

Він зізнався, що з мамою він не може попрощатися.

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"Я впевнений, що рано чи пізно – я приїду попрощатися до мами. Коли на тій території знову висітиме український прапор. Путін забрав у мене найрідніше. У мене та ще у тисяч українців. але ми обов'язково дочекаємось…",- каже ведучий.

Телеведучий також звернувся до друзів-росіян, які продовжують мовчати. Він порадив тим, хто захоче йому написати, згадувати слова, що сестра не хотіла ховати маму біля під'їзду, як робили інші.

"Потрібно терміново ЗВІЛЬНИТИ МАРІУПОЛЬ! Потрібно врятувати людей!" – додав Бєдняков

Нагадаємо, у перші дні війни маму втратила Ольга Сумська.