У Даніеля Салема відмовила нирка. Все через парі з Анітою Луценко

Цього літа Даніель Салем уклав парі з фітнес-тренеркою Анітою Луценко, за умовами якого він повинен був схуднути на 20 кілограмів за 26 днів

Даніель Салем розповів про проблеми зі здоров'ям / Фото: пресслужба

А Аніта, за умовами парі, повинна була схуднути тільки на чотири кілограми. І вона з легкістю з цим впоралася. А щоб допомогти ведучому програми "Зірковий шлях" на телеканалі "Україна" Даніелю Салему позбутися зайвої ваги – розписала для нього збалансовану систему харчування.

Я важив, якщо не помиляюся, напевно десь 115-117 кг. Я завжди був великим. Але тут я був такий .. пельмень, – розповів ведущий в програмі "Зірковий шлях".

Даніель Салем / Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem

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Протягом усього парі Даніель харчувався правильно, з його раціон пропали солодощі, але з'явилися овочі, м'ясо. Не забував ведущий і про тренування.

Було по 2-3 тренування в день. Я тренувався в гоночному костюмі, вода просто виливалася, я виставляв в Stories майку – реально літр води можна було вичавити, – розповів ведущий.

Втім, стимул схуднути у Даніеля Салема був хороший, адже Аніта придумала йому покарання – якщо він не досягне бажаної цифри, Даніель, який найбільше боїться замкнутих просторів, повині були б закопати під землю на годину. Хоч ведучому і вдалося позбутися від зайвої ваги, правда, без пригод не обійшлося. За кілька днів до закінчення спору він опинився в лікарні.

Аніта Луценко та Даніель Салем / Фото: скриншот

Я потрапив до лікарні. У мене відмовила одна нирка. І я вже написав Аніті. Кажу: "Аніта, як справи?". Вона каже: "Терміново припиняй! Ти що, з глузду з'їхав? – згадав телеведучий.

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На щастя, все обійшлося. Коли ж Даніель зустрівся з Анітою Луценко, то фітнес-тренерка його не відразу впізнала.

Він відкрив двері – це просто була людина на 10 років молодше. Тобто юнак. Перетворення нереальне, – сказала фітнес-тренерка.

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