google news Читайте нас в Google News Змінити мову на: RU logo

Вергелес проти Талашко

Український трек LOBODA

Відмовився від опікунства

MELOVIN про батьків

Одеський кінофест

Співають всі
СЬОГОДНІ Зірково Українські

У Джамали з'явилася своя табличка на Площі зірок у Києві (фото)

Інна Петрова Інна Петрова Редакторка
13 серпня, 13:52
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Сьогодні відбулася церемонія відкриття іменної зірки Джамали, на яку вона прийшла разом з чоловіком і синами – дивіться ексклюзивні фото
У Києві відкрили зірку Джамали на Алеї зірок
У Києві відкрили зірку Джамали на Алеї зірок

Столична Площа зірок у ТРЦ Gulliver в центрі Києві поповнилася ім'ям ще однієї знаменитості – співачки Джамали. Нещодавно вона знялася в незвичайному народному костюмі, який викликав суперечки у користувачів Мережі.

Реклама

Підтримували Джа на церемонії відкриття її чоловік Бекір Сулейманов і два маленьких сини – Емір-Рахман і Селім-Гірай.

У Києві відкрили зірку імені Джамали
У Києві відкрили зірку імені Джамали / Фото: Сьогодні

Для важливої події Джамала обрала яскравий лук – зелений топ з об'ємними рукавами і чорні штани на шнурівці.

На Площу зірок Джамала прийшла разом з чоловіком і дітьми
На Площу зірок Джамала прийшла разом з чоловіком і дітьми / Фото: Сьогодні

Реклама

Раніше Джамала анонсувала фан-зустріч зі своїми шанувальниками, яких запросила на Площу зірок, щоб ті могли підтримати свого кумира, сфотографуватися разом і поспілкуватися.

Джамала на Площі зірок у Києві / Фото: instagram.com/stories/gulliver.kyiv

Джамала – кримськотатарська, українська виконавиця і авторка пісень, переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2016", народна артистка України. Джа також є послом доброї волі ООН. ⠀

На Площі зірок у Києві вже відзначилися діячі театру і кіно, спорту і музики. Серед них: The HARDKISS, Оля Полякова, ВВ, Анна Різатдінова, Олександр Пономарьов, NK, Ірма Вітовська, Андрій Шевченко, MONATIK, Друга Ріка, Ахтем Сейтаблаєв та інші.

Реклама

Про секрети співачки Джамали дивіться в сюжеті:

Ще новини по темі:

Інна Петрова
Інна Петрова Редакторка

Автор текстів про знаменитостей зі світу шоу-бізнесу, а також матеріалів про модні тенденції в сучасній beauty- і fashion-індустрії. Закінчила факультет журналістики МДУ. Має 5-річний досвід роботи в мас-медіа. Писала про кіно і культуру для "ГідМаріуполь", співпрацювала з виданнями Tochka.net, Bigmir.net.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Все про зірок
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Новини Life
Показати більше
Лайфхаки для життя
Хронометраж
ОМКФ
дній
годин
хвилин
секунд
14 — 21 серпня
Програма фестиваля
Що готує Одеський кінофестиваль-2021
Кейт Вінслет для LA Times
Всі обговорюють
Які артисти відмовилися виступати на концерті до Дня Незалежності
Бути в курсі
Цитата дня

Я порівнюю себе не з дівчатками з глибинки, яким, звичайно, було важче, це очевидно. Я дивлюся на мультимільйонерів, які теж чиїсь сини і дочки. І в порівнянні з ними, я боролася за все сама, я всього досягла сама. І не можна це знецінювати тільки через моє прізвище. Якби його не було, я досягла б рівно того ж, може пізніше, але своє я забрала б.

Ксенія Собчак журналіст, ведуча
Що ще додала Ксенія
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 серпня

Венеціанський кінофестиваль

1 — 11 вересня

Emmy Awards

19 cентября
Прем'єра вже у серпні
5 нових серіалів
Цікаво
Сольник зірки
Гурт "Бумбокс"
19 серпня/18:00
5 концертів серпня
google news Підписатися на Google News Змінити мову на: RU
Перейти до каналу logo
Наші соцмережі
RSS стрічка

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти