"У мене є спектаклі, після яких худну на 3 кг": Віталіна Біблів про тонкощі роботи акторів

Віталіна Біблів зіграла яскраву старшу медсестру на прізвисько Рупор, в ліжку з якої опинився раніше Олексій Суханов, в комедійному 40-серійному серіалі "Люся Інтерн", прем'єра якого відбудеться 30 серпня на телеканалі "Україна". Актриса розповіла про роботу з режисером серіалу, переваги акторської професії та відмінні способи відновлення енергії та сил.
Віталіна, чому у вашого персонажа в ситкомі "Люся Інтерн" таке незвичайне прізвисько?
Я дуже голосно розмовляю. Інтерни називають мене за спиною Рупор.
Як вам працюється з режисером серіалу "Люся Інтерн" Максимом Литвиновим?
Я працюю з Максом вперше. І хочу сказати, що, на жаль, вперше! Тому що він дуже класний, спокійний і з тонким почуттям гумору режисер! У нас на майданчику все проходить без зайвого поспіху, звичного на зйомках: "ми горимо", "нічого не встигаємо", "давайте швидше". Макс комфортний в роботі. Він завжди дає і зону імпровізації, і можливість розігнатися.
Ви розглядаєте свою професію як можливість більше дізнатися про себе і свої певні ресурси чи слабкості?
Акторська професія – це нескінченний марафон, коли ти пізнаєш себе на коротких і довгих дистанціях. Взагалі я вважаю, що нам, акторам, пощастило: ми на сцені і в кадрі можемо пропрацьовувати певні свої дитячі травми, нерозділене кохання, образи, тому що у нас є можливість цей біль "підкласти" під персонажа і таким чином виплакати й викричатися.
Якщо нам і потрібні психологи, то більше для того, щоб зрозуміти, як потім відновлюватися. У мене є спектаклі, після яких я худну на 3 кг. Приїжджаю додому, стаю на ваги і бачу, що скинула вагу. Я розумію, яка титанічна робота відбувається всередині, якщо організм так стресує за ці 2-2,5 години.
А як відновлюватися, я до кінця ще не навчилася. Зараз вже плюс-мінус вмію, а раніше по два дні мовчала, не могла встати з ліжка і не знала, що з цим робити.
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Що зараз допомагає відновлюватися після зйомок?
По-перше, повноцінний сон. І навіть не 8-годинний. Якби вдавалося поспати 12 годин, то було б дуже чудово. Але, на жаль, так не виходить. Ні, на щастя! (Усміхнулася.) Тому що є робота, кіно і репетиції. Іноді допомагають зустрічі з друзями після вистави.
По-друге, я навчилася відпускати: коли виходиш з театру і розумієш, що все залишилося там. Звичайно, присутня фізична втома, але я вже не тягну роль на собі.
По-третє, я ніколи цього не приховувала і не лукавлю: іноді можна випити 100 г хорошого коньяку, щоб розслабити мозок, організм і лягти спати.
А взагалі ти не знаєш, що тобі потрібно саме в такий момент, тому чіткої формули від мене для когось немає.
Ви якось сказали, що вам за темпераментом ближча Наталія Гундарева, Меріл Стріп, Ірина Муравйова. Вам подобається той період, коли вони були в зеніті слави, чи ці люди вам цікаві як особистості?
Я їх дуже відчуваю. Буває, що актор "потрапляє" в тебе чи ні. Ось ці жінки в мене "потрапляють". І не тому, що свого часу вони були на піку популярності. Мені було б цікаво зіграти в "Карнавалі", де у Ірини Муравйової чудова роль. Якщо розбирати її персонаж, то у стрічці показана блискуча історія. Ми сміємося під час її перегляду, проте там лежить ще стільки пластів.
Мені розповідали, що Наталія Гундарева могла розповідати анекдот, потім звучала фраза: "Мотор! Камера", вона поверталася і ридала над тілом свого сина у стрічці. За секунду змінювалася! Це який же треба мати психотип, щоб вміти так перевтілюватися.
Всі вони гострохарактерні, можуть грати і комедію, і трагедію. І в цьому їхній плюс, тому що таких актрис дуже мало. Мабуть, тому всі перераховані вами жінки мені подобаються: вони так можуть, а я ні.
З ким би вам хотілося поспілкуватися з актрис і за чашкою кави запитати все, що ви хочете?
Безумовно, з Меріл Стріп. Мені здається, що вона дуже крута, хоча теж закрита. І від цієї неприступності виникає ще більший інтерес до неї. Я думаю, що Меріл Стріп можна розгадувати, тільки дивлячись її стрічки. Але до кінця все одно незрозуміло, яка вона: зла, добра, або хитра. (Усміхнулася.) А те, що очі у актриси нескінченно добрі, це відразу видно.
Про що б хотілося з нею поговорити?
Про все! На секундочку уявіть, ви п'єте каву з Меріл Стріп! Тож дай Боже, щоб я тоді вже вивчила англійську! (Сміється.) І змогла сказати: "Mary, I am Vitalina. I live in Vasilkov".
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