"У мене є спектаклі, після яких худну на 3 кг": Віталіна Біблів про тонкощі роботи акторів

Актриса розповіла, що за темпераментом їй ближча Наталія Гундарева, Ірина Муравйова та Меріл Стріп. З останньої вона мріє випити кави

Віталіна Біблів розповіла про тонкощі роботи акторів / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Віталіна Біблів зіграла яскраву старшу медсестру на прізвисько Рупор, в ліжку з якої опинився раніше Олексій Суханов, в комедійному 40-серійному серіалі "Люся Інтерн", прем'єра якого відбудеться 30 серпня на телеканалі "Україна". Актриса розповіла про роботу з режисером серіалу, переваги акторської професії та відмінні способи відновлення енергії та сил.

Віталіна, чому у вашого персонажа в ситкомі "Люся Інтерн" таке незвичайне прізвисько?

Я дуже голосно розмовляю. Інтерни називають мене за спиною Рупор.

Як вам працюється з режисером серіалу "Люся Інтерн" Максимом Литвиновим?

Я працюю з Максом вперше. І хочу сказати, що, на жаль, вперше! Тому що він дуже класний, спокійний і з тонким почуттям гумору режисер! У нас на майданчику все проходить без зайвого поспіху, звичного на зйомках: "ми горимо", "нічого не встигаємо", "давайте швидше". Макс комфортний в роботі. Він завжди дає і зону імпровізації, і можливість розігнатися.

Віталіна Біблів з режисером серіалу "Люся Інтерн" Максимом Литвиновим / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ви розглядаєте свою професію як можливість більше дізнатися про себе і свої певні ресурси чи слабкості?

Акторська професія – це нескінченний марафон, коли ти пізнаєш себе на коротких і довгих дистанціях. Взагалі я вважаю, що нам, акторам, пощастило: ми на сцені і в кадрі можемо пропрацьовувати певні свої дитячі травми, нерозділене кохання, образи, тому що у нас є можливість цей біль "підкласти" під персонажа і таким чином виплакати й викричатися.

Якщо нам і потрібні психологи, то більше для того, щоб зрозуміти, як потім відновлюватися. У мене є спектаклі, після яких я худну на 3 кг. Приїжджаю додому, стаю на ваги і бачу, що скинула вагу. Я розумію, яка титанічна робота відбувається всередині, якщо організм так стресує за ці 2-2,5 години.

А як відновлюватися, я до кінця ще не навчилася. Зараз вже плюс-мінус вмію, а раніше по два дні мовчала, не могла встати з ліжка і не знала, що з цим робити.

Що зараз допомагає відновлюватися після зйомок?

По-перше, повноцінний сон. І навіть не 8-годинний. Якби вдавалося поспати 12 годин, то було б дуже чудово. Але, на жаль, так не виходить. Ні, на щастя! (Усміхнулася.) Тому що є робота, кіно і репетиції. Іноді допомагають зустрічі з друзями після вистави.

По-друге, я навчилася відпускати: коли виходиш з театру і розумієш, що все залишилося там. Звичайно, присутня фізична втома, але я вже не тягну роль на собі.

По-третє, я ніколи цього не приховувала і не лукавлю: іноді можна випити 100 г хорошого коньяку, щоб розслабити мозок, організм і лягти спати.

А взагалі ти не знаєш, що тобі потрібно саме в такий момент, тому чіткої формули від мене для когось немає.

Кадр з серіалу "Люся інтерн" / Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ви якось сказали, що вам за темпераментом ближча Наталія Гундарева, Меріл Стріп, Ірина Муравйова. Вам подобається той період, коли вони були в зеніті слави, чи ці люди вам цікаві як особистості?

Я їх дуже відчуваю. Буває, що актор "потрапляє" в тебе чи ні. Ось ці жінки в мене "потрапляють". І не тому, що свого часу вони були на піку популярності. Мені було б цікаво зіграти в "Карнавалі", де у Ірини Муравйової чудова роль. Якщо розбирати її персонаж, то у стрічці показана блискуча історія. Ми сміємося під час її перегляду, проте там лежить ще стільки пластів.

Мені розповідали, що Наталія Гундарева могла розповідати анекдот, потім звучала фраза: "Мотор! Камера", вона поверталася і ридала над тілом свого сина у стрічці. За секунду змінювалася! Це який же треба мати психотип, щоб вміти так перевтілюватися.

Всі вони гострохарактерні, можуть грати і комедію, і трагедію. І в цьому їхній плюс, тому що таких актрис дуже мало. Мабуть, тому всі перераховані вами жінки мені подобаються: вони так можуть, а я ні.

З ким би вам хотілося поспілкуватися з актрис і за чашкою кави запитати все, що ви хочете?

Безумовно, з Меріл Стріп. Мені здається, що вона дуже крута, хоча теж закрита. І від цієї неприступності виникає ще більший інтерес до неї. Я думаю, що Меріл Стріп можна розгадувати, тільки дивлячись її стрічки. Але до кінця все одно незрозуміло, яка вона: зла, добра, або хитра. (Усміхнулася.) А те, що очі у актриси нескінченно добрі, це відразу видно.

Про що б хотілося з нею поговорити?

Про все! На секундочку уявіть, ви п'єте каву з Меріл Стріп! Тож дай Боже, щоб я тоді вже вивчила англійську! (Сміється.) І змогла сказати: "Mary, I am Vitalina. I live in Vasilkov".

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